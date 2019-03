Valentina Vernia/ Video, batte Vincenzo e vola al serale? (Amici 2019)

Bella e talentuosa, Timor Steffens non ha avuti dubbi quando ha visto Valentina Vernia all’opera e forse non aveva tutti i torti alla luce di quello che vedremo oggi pomeriggio ad Amici 2019. La ballerina avrà modo di portare sul palco del pomeridiano non solo la sua verve ma anche il lavoro fatto in questi giorni in sala con i professori senza mai tirarsi indietro a differenza di altri (vedi Mowgli) in nessun campo e nessuno stile. Secondo quanto riporta il Vicolodellenews nelle anticipazioni della puntata di oggi sembra proprio che la ballerina darà il meglio di sé e se in un primo momento porterà a casa la vittoria in sfida contro Vincenzo ottenendo un punto per la sua squadra, alla fine avrà modo di sostenere l’esame per il suo accesso al serale ottenendo la maglia verde al cospetto dei tre giudici esterni ovvero Nancy Berti, Emanuel Lo e Barnabini che diranno solo cose positive della bella ballerina. Come la prenderanno i compagni che si trovano nella scuola da molto più tempo di lei?

L’INCONTRO CON TIMOR STEFFENS E LA COREOGRAFIA CON VINCENZO

In settimana Timor Steffens ha voluto incontrare proprio Vincenzo e Valentina Vernia per parlare con loro del percorso nella scuola di Amici 2019. Secondo il professore, infatti, sono proprio loro due “i ballerini più talentuosi della scuola e anche se gli altri sono bravi e validi, sicuramente loro sono i più versatili”. Steffens non ha dubbi a riguardo e se Vincenzo ha già ottenuto la maglia verde, secondo la sua visione anche Valentina la otterrà presto e proprio per questo ha deciso di creare una coreografia molto impegnativa che li vedrà esibirsi nello stesso momento e con gli stessi passi: “Avete fatto tutti e due esperienza con l’hip hop e mentre tu (Valentina) sei più afro, tu (Vincenzo) sei più per il balletto moderno”. I due sono chiamati ad una prova difficile che sicuramente riusciranno a portare sul palco evidenziando soprattutto quelli che sono i loro punti forti e alla fine lo stesso Timor esce dalla sala sottolineando: “Sono convinto che anche tu meriti la maglia verde”. Clicca qui per vedere il video del momento.

L’ARRIVO NELLA SCUOLA DI AMICI 2019

Valentina Vernia è una delle ultime allieve ad essere entrata di diritto ad Amici 2019 rispondendo all’appello lanciato da Timor Steffens su Instagram. Al grido di Banana, così ama farsi chiamare proprio per il suo stile afro che mette anche nel ballo, la bella Valentina ha 23 anni ed è originaria di Rubiera, dove vive, e ha già preso parte a Dance Dance Dance su FoxLife e X Factor nel corpo di ballo diretto da Roberto Ferrari. Come se questa esperienza televisiva non bastasse, la bella Valentina ha al suo attivo anche un ruolo di insegnante di hip pop in Sardegna e questo l’ha agevolata e non poco. Le polemiche non sono mancate anche per il suo ingresso nella scuola per via della selezione diretta di Steffens e senza affrontare una sfida diretta a parte quella vinta nelle scorse puntate del pomeridiano di Amici 2019.



