Verissimo 2019/ Diretta e ospiti 2 marzo: Giorgia, Marco Giallini e Mahmood

Come ogni sabato, anche oggi, 2 marzo, alle 16.10 su canale 5, si rinnova l’appuntamento con Verissimo, il tak show condotto da Silvia Toffanin che, anche la settimana scorsa ha fatto registrare ascolti record incollando davanti ai teleschermi 2.799.000 spettatori totali, share del 19.63%. Ottimi risultati anche “Verissimo giri di valzer”, che raggiunge 2.911.000 spettatori, share del 19.11%. Il programma del sabato pomeriggio di canale 5 ha così raggiunto picchi di 3.200.000 spettatori mentre sul fronte social ha generato oltre 9.000.000 di interazioni su Instagram. Quella di sabato scorso è stata una puntata ricca di momenti molto emozionanti come la dolorosa confessione sul proprio passato di Fernanda Lessa e la prima intervista post scandalo molestie di Fausto Brizzi, totalmente assolto. Non sono mancati i momenti divertenti con Paolo Ruffini, protagonista dell’ultimo film di Brizzi e con Valerio Mastrandrea che si è raccontato per la prima volta ai microfoni di Verissimo.

GLI OSPITI DEL 2 MARZO

Quali saranno gli ospiti della puntata di Verissimo in onda il 2 marzo? Silvia Toffanin, nell’appuntamento odierno, darà grande spazio alla musica. A distanza di quasi un mese dalla vittoria del Festival di Sanremo 2019 che gli ha cambiato totalmente la vita, nel talk show di canale 5 si racconta Mahmood tra le emozioni vissute sul palco del Teatro Ariston e i grandi progetti per il futuro. Per la prima volta, arriva nel salotto di Verissimo, anche Giorgia, una delle voci più belle della musica italiana, pronta a ripercorrere tutta la sua straordinaria carriera artistica costellata da incredibili successi e la sua vita privata in cui non sono mancati i momenti dolorosi come la morte di Alex Baroni fino alla rinascita accanto al compagno Emanuel Lo e al loro splendido bambino Samuel.

MARCO GIALLINI E JASMINE TRINCA SI RACCONTANO

Non solo cantanti nella nuova puntata di Verissimo. Nel pomeriggio di oggi, infatti, Silvia Toffanin intervisterà anche due attori importanti del cinema italiano. Dopo l’incursione a sorpresa della scorsa settimana durante l’intervista all’amico fraterno Valerio Mastrandrea, torna Marco Giallini con un toccante racconto della propria vita, costellata da un grandissimo dolore, quello della perdita della moglie. Spazio, poi, a Jasmine Trinca, protagonista del film Croce e delizia, pellicola di Simone Godano, insieme ad Alessandro Gassman. Non mancherà, poi, il tempo per parlare di reality con l’arrivo dell’ultima eliminata dell’Isola dei Famosi 2019 ovvero Giorgia Venturini che racconterà le emozioni vissute in Honduras, ma anche il malessere fisico dovuto alla mancanza di cibo.



