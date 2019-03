Vincitore Ora o mai più 2019/ Chi è? Ha vinto…

Questa sera, sabato 2 marzo 2019, Amadeus si dovrà nuovamente scontrare con la nuova puntata di C’è posta per te, in onda su Canale 5 nella prima serata. In termini di ascolti, dubitiamo che il programma della rete ammiraglia di Casa Rai possa compiere il miracolo ma, essendo la finalissima, qualcosa potrebbe comunque migliorare. Dopo la vittoria di Lisa nella scorsa edizione, chi trionferà questa sera? Durante le cinque puntate che si sono snocciolate all’interno degli studi Rai di via Mecenate, gli sfidanti in gara hanno avuto modo di divertirsi moltissimo ma anche di litigare ed emozionare il pubblico presente e da casa. I grandi successi della musica italiana, hanno nuovamente fatto capolino, in attesa di guadagnarsi l’ambito trofeo e la possibilità di ritornare in pista come i vecchi tempi. Per colui/lei che trionferà, ci sarà la pubblicazione e distribuzione nelle edicole di un CD contenente il proprio inedito, vecchi successi e varie cover proposte nel corso della trasmissione del sabato sera.

Vincitore Ora o mai più 2019: chi trionferà?

Cosa canteranno gli artisti in gara? Paolo Vallesi canterà “Ritrovarsi ancora”, Silvia Salemi interpreterà “Era Digitale” e Donatella Milani invece canterà “Non gridare”. “A quando l’amore” è il nome dell’inedito proposto da Barbara Cola, “Più in alto” quello che verrà interpretato da Annalisa Minetti. Jessica Morlacchi presenterà la canzone dal titolo “Senza ali e senza cielo”, Davide De Marinis interpreterà “Naturale”, mentre Michele Pecora canterà un brano che s’intitola “I Poeti”. Gli artisti, verranno sostenuti ancora una volta, dai rispettivi maestri: Ornella Vanoni, Marcella Bella, Donatella Rettore, Orietta Berti, Toto Cutugno, Red Canzian, Fausto Leali e I Ricchi e Poveri. Staremo a vedere cosa succederà anche tra Rettore e Donatella Milani: avranno fatto la pace oppure no? Molte le incognite, tra adrenalina e attesa. Come sempre, la decisione finale spetterà al pubblico da casa tramite televoto (894.222 da fisso e 475.475.0 da mobile) per consacrare il vincitore della seconda edizione di Ora o mai più.

