Adua Del Vesco/ Dopo l’anoressia il nuovo fidanzato: e sull’ex Gabriel Garko…

Adua Del Vesco, si è raccontata tramite le pagine del settimanale Nuovo, svelando i problemi d’alimentazione che aveva già menzionato nel corso della sua intervista a Verissimo con Silvia Toffanin. La 24enne fino a pochi mesi fa era pelle e ossa, arrivando a pesare 34 chili (per un metro e 70 di altezza). La messinese spiega di essere stata ossessionata dalla perfezione estetica, subendo anche forti pressioni psicologiche in ambiente professionale. Quando ha esordito infatti, molti addetti ai lavori le chiedevano di essere più magra e senza rendersi conto è caduta nel vortice pericoloso. Il suo è un vero atto di accusa: “Mi prendo la responsabilità di ciò che dico” anche perché vuole aprire gli occhi alle ragazze che si avvicinano a questo ambiente “allontanate chi vi spinge a prendere peso in modo ossessivo per lavorare nello showbiz”. Lo scorso giugno è tornata in Sicilia dai suoi e in quel momento ha capito di avere un problema: “Mia madre era disperata e mi ha trascinata in un centro per disturbi alimentari a Messina”.

Adua Del Vesco, dopo l’anoressia il nuovo amore

La spinta per rinascere però, Adua Del Vesco l’ha ricevuta da una persona speciale. Dopo aver letto di una ragazza anoressica morta all’improvviso, ha sentito il forte desiderio di mangiare una brioche con la granita che non assaggiava da sei anni: “non dimenticherò mai quel sapore”. Successivamente, ha risentito il suo fidanzatino del liceo, Giuliano e lui: “si è reso conto che avevo bisogno di stare lontano da tutto. Mi ha ospitato per l’estate nella sua casa vicino al mare. Lì ho ritrovato me stessa e anche un nuovo amore”. Finalmente, dopo la storia finita con Gabriel Garko, al suo fianco c’è proprio Giuliano: “In questi mesi il filo che ci univa si è rafforzato. Lui è riuscito a leggere nella mia anima: e la sua presenza, insieme alla mia volontà di vivere, mi ha aiutato a salvarmi. Adesso, faccio la spola tra Messina e Milano, dove lui vive e lavora in un’azienda di moda”. Quale ruolo ha avuto Garko in questa faccenda? “Lui è un uomo splendido. Mi ha sempre aiutato, durante e dopo la fine della nostra storia, che si è conclusa poco più di dieci mesi fa. Tra noi è rimasta una bella amicizia, un legame profondo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA