Alessandro Calabrese, terribile lutto/ “Sto talmente male che non riesco a parlare…”

Bruttissima giornata difficile da dimenticare per Alessandro Calabrese. L’ex gieffino infatti, sta soffrendo terribilmente per la morte improvvisa di Arno, il suo fedele amico a quattro zampe. Secondo quanto ha raccontato l’influencer su Instagram, la perdita l’avrebbe colto senza alcun preavviso ed anche per questo, l’ha lasciato totalmente sbigottito. Chi ha avuto l’occasione di seguire Calabrese tramite social, si sarà reso conto fin da subito, del suo grande amore nei confronti degli animali ecco perché, la perdita di oggi, pesa sicuramente come un macigno. “Scusate se oggi non faccio storie”, ha scritto l’ex corteggiatore tramite le Instagram Stories. “Ho trovato il mio cane Arno (quello nero) morto, stamattina Sto talmente male che non riesco a parlare”, ha concluso l’ex di Lidia Vella. Successivamente, è sparito dai social per alcune ore per poi ricomparire mostrando ai follower l’altro cane, cercando di coccolarlo per non fargli sentire la perdita.

Alessandro Calabrese, terribile lutto: è morto il suo cane Arno

Solitamente molto attivo e presente, Alessandro Calabrese ha voluto mettere i social network in standby, per prendersi un momento tutto per sé, da dedicare alla morte del suo cane Arno. L’ex concorrente del Grande Fratello, dopo essere tornato timidamente su Instagram, ha deciso di recarsi al mare insieme all’altro cane, per farsi una passeggiata e potersi schiarire le idee. Intanto gli estimatori, gli hanno già scritto moltissimi messaggi di incoraggiamento ed affetto. Proprio di recente, prima di questo drammatico lutto, Calabrese era tornato al centro del gossip per uno scontro con la sua ex fidanzata Lidia Vella. La relazione tra i due si è conclusa definitivamente nel 2017, dopo anni d’amore, un reality insieme ed una lunga convivenza. A tal proposito, Lidia ha recentemente dichiarato: “Ci tengo a precisare che io non l’ho lasciato per mancanza di sentimento. Io l’ho lasciato perché era giusto così, ho fatto un enorme lavoro su me stessa, e lui questa cosa non l’ha accettata molto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA