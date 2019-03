Amici 18/ Tish in lacrime, Alberto in ansia: le emozioni prima del serale

Mentre c’è chi non ha ancora conquistato la maglia verde del serale e si prepara per l’ultima chance, gli allievi di Amici 18 che l’hanno già conquistata si preparano per la prima serata. Uno ad uno hanno la possibilità di incontrare e confrontarsi con Giuliano Peparini, tornato alla direzione artistica del serale. La prima ad incontrarlo è Tish, che si racconta: “Ho un po’ di difficoltà a lasciarmi andare, però quando beccano quel punto lì piango per due ore. In scena per fortuna riesco a gestire i momenti di panico, the show must go on. Competitiva? Ho imparato che qui ad Amici c’è quella sana, che apprezzo.” Il secondo è invece Umberto, che ammette: “In realtà volevo arrivare al serale ma ciò che sta succedendo è tutto nuovo per me, e bello. È il sogno di una vita, visto che sin da piccolo ho sempre desiderato di fare questo.”

ALBERTO IN ANSIA, TISH IN CRISI

Molto emozionato per il serale di Amici 18 è Alberto Urso che, a Giuliano Peparini, racconta: “Sono molto contento. Sono tanto emozionato, ho un po’ di ansia che si trasforma però in voglia di fare. Quando sono in scena mi sblocco anche se fino ad un minuto prima ho l’ansia.” E continua: “Il serale? Non vedo l’ora, anche perché per me cantare con un’orchestra è un sogno! Io sono partito dalla lirica per avere basi solide poi da lì mi sono spostato sul pop. Io amo fare crossover, sono però sempre un cantante lirico. Sono sicurissimo di quello che faccio e prima di esibirmi sono preparatissimo perché voglio essere sicuro di quello che faccio.” C’è però chi tra loro sta vivendo un periodo di crisi: si tratta di Tish che Rudy Zerbi chiama in saletta per dirle le sue impressioni “Non ritrovo più quella che a me piaceva.” La cantante, in lacrime, ammette di essere in un momento no.

