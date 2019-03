Asia Nuccetelli/ “Rovinata dalla chirurgia plastica” (Live, Non è la d’Urso)

“Bellezza choc” è il titolo di uno degli argomenti affrontati nella nuova puntata di Live, Non è la d’Urso. Si parla cioè soprattutto di chirurgia plastica con alcuni volti più o meno noti che ne conoscono bene il significato perché utilizzata sul proprio corpo. Una delle protagoniste di questo dibattito è Asia Nuccetelli, nota figlia di Asia Mosetti che il pubblico di Canale 5 ha imparato a conoscere grazie alla partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo questa importante esperienza televisiva, Asia Nuccetelli ha ricorso ad alcuni interventi chirurgici che hanno scatenato contro di lei tantissimi haters. Motivo per cui la figlia della Mosetti ha molto sofferto, tanto da decidere di abbandonare gli schermi e per un po’ anche i social.

ASIA NUCCETELLI E GLI INTERVENTI CHIRURGICI

Il primo intervento fatto da Asia Nuccetelli è stato al naso. Dopo la rinoplastica, le critiche si sono moltiplicate, soprattutto quando il web ha notato anche un cambiamento vistoso nelle labbra della giovane ragazza. Una situazione che molto ha fatto soffrire la Nuccetelli, così come la stessa Antonella Mosetti ha dichiarato in una recente intervista a Mattino 5. “Asia non è mai stata una ragazza che voleva apparire, però l’odio mediatico che si è scatenato contro di lei l’ha distrutta. Ora si è ripresa”. Vedremo cosa dirà però questa sera a Live, Non è la d’Urso ritornando in tv dopo tanto tempo e parlando di questo argomento per molti così delicato.

