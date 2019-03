Barbara de Santi e Roberto/ Uomini e donne, le battutine del cavaliere disturbano…

Ciliegina sulla torta di una settimana quasi quieta nel trono over di Uomini e donne sarà Barbara de Santi. Toccherà alla dama tornare non solo ad occuparsi degli altri o limitarsi a fare da opinionista (soprattutto quando è il momento di Gemma parlare e mettersi al centro dello studio) ma anche per parlare di lei. Proprio un mese fa l’abbiamo lasciata alle prese con la conoscenza di Roberto. I due stanno uscendo e si sentono tant’è che la dama si è detta anche piacevolmente coinvolta pronta a dare un bacio al suo nuovo lui. Dall’altra parte Roberto ha un po’ frenato gli entusiasmi confermando che Barbara è sicuramente una donna interessante ma chiudendo il discorso con un laconico “per adesso” che ha fatto infuriare la maestrina. Barbara non è molto sicura che questo suo modo di dire sia solo in attesa di capire meglio come si evolveranno le loro cose ma che lui sia già pronto all’opportunità di conoscere un’altra donna e, quindi, di non dedicare a lei una conoscenza esclusiva.

BARBARA DE SANTI E ROBERTO DENTRO O FUORI?

Tutto questo avrà rovinato tutto? Non ci sono molte anticipazioni sul futuro di Barbara de Santi e Roberto a Uomini e donne ma quello che è certo è che ormai da un po’ non siede al centro dello studio per raccontare quello che le sta accadendo fuori dal programma proprio conoscendo Roberto. Dopo le parole del cavaliere forse la maestrina avrà preso le distanze da lui diventa un po’ pesante e spingendo il cavaliere tra le braccia di un’altra donna? Nonostante le battutine di Stefano sembra proprio che la maestrina non sia intenzionata a chiudere la conoscenza con lui e che anche oggi, dopo il loro battibecco in studio, confermeranno l’interesse a conoscersi. Ma come sarà andata la loro settimana?

