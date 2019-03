Chi è la madre biologica di Paola Caruso?/ La ex Bonas pronta a fare il test del DNA

Paola Caruso potrebbe presto conoscere la sua mamma biologica. Tanti anni trascorsi nella disperazione di un vuoto che si è fatto sempre sentire nella sua vita, oggi madre e alla ricerca della donna che l’ha messa al mondo. Il boom di emozioni scoppia infatti mentre l’ex Bonas di “Avanti un altro” è incinta, al termine della gravidanza portata a termine poche settimane fa. È in quel momento che grazie a un video di una sconosciuta inviato a Domenica Live, le speranze della ragazza ritornano ad accendersi: una donna dice di essere la madre biologica. Ed ora Paola Caruso, ospite a “Live – Non è la d’Urso” oggi, mercoledì 20 marzo 2019, intende fare l’esame del DNA per avere una conferma oppure una smentita. Se le parole della donna fossero esatte, la showgirl potrebbe conoscere non solo la mamma naturale, ma anche i due fratelli che la donna ha messo alla luce negli anni successivi alla sua nascita. Poco importa se la sconosciuta in questione sia davvero la madre biologica di Paola: se il test darà esito positivo, avrà trovato sua madre, altrimenti “questa donna ha una bambina da qualche parte“, ha detto al programma di Barbara d’Urso. E magari proprio grazie alla Caruso potrà comunque riabbracciare la sua bambina.

Chi è la madre di Paola Caruso? L’intervista a Domenica Live

Chi è la madre biologica di Paola Caruso? Il mistero si infittisce, soprattutto perché la donna che ha deciso di svelare la verità a Domenica Live, ha preferito non mostrare il suo volto. Se fosse tutto vero, la storia dell’ex Bonas e della donna che l’ha messa al mondo potrebbe essere ancora più drammatica del previsto. Durante l’intervista rilasciata al programma a volto coperto, la donna svela infatti che Paola potrebbe essere nata da una una sua relazione con un calciatore rinomato del Catanzaro. Ed è qui che la donna viene ricoverata nell’84 per il parto. Un momento tuttavia difficile, dato che al risveglio le verrà comunicato che la bambina è morta. “Mi sono ritrovata davanti alla tomba di mia madre“, dice ancora nell’intervista parlando di come ha trovato la forza di farsi avanti. Dalle sue parole sembra infatti che la donna fosse coinvolta nell’adozione fatta di nascosto e forse quel giorno in cui le è stato annunciato il dramma potrebbe aver incontrato i genitori adottivi di Paola. Nel suo racconto parla anche della carezza di un uomo con gli occhi chiari, di cognome Caruso e che le si sarebbe avvicinato subito dopo il parto. “Di questa storia non ne devi parlare più“, le ha detto invece la madre quando ha chiesto di nuovo che fine avesse fatto la figlia. Clicca qui per rivedere l’intervista della presunta madre naturale di Paola Caruso.

