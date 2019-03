Cristian Imparato/ Confesserà l’uso della chirurgia plastica? (Live Non è la d’Urso)

Tra gli argomenti della nuova puntata di Live- Non è la d’Urso c’è la chirurgia plastica e quando questa possa diventare estrema. Ed è probabilmente proprio quando verrà aperto questo delicato momento che farà il suo ingresso in studio, tra i cinque ospiti seduti sulle poltrone bianche, Cristian Imparato. Il pubblico di Canale 5 sicuramente ricorderà il bambino prodigio che vinse una delle edizioni di Io Canto. La sua voce spiazzò tutti e conquistò il pubblico dello show di Gerry Scotti. Ad oggi, Cristian però è finito più volte al centro di varie news di gossip e cronaca per motivi non propri piacevoli. Uno di questi riguarda i problemi di salute che ha avuto il ragazzo e che lo hanno costretto più volte a ricoveri in ospedale. L’altro è invece proprio la chirurgia.

CRISTIAN IMPARATO E LA CHIRURGIA: QUAL È LA VERITÀ?

Cristian Imparato è già stato ospite di programmi di Barbara d’Urso, in particolare Domenica Live, proprio per parlare di chirurgia plastica. In molti lo hanno accusato di essersi sottoposto ad interventi al viso, in particolare alle labbra che sarebbero state “gonfiate”. “Dai 14 ai 22 anni mi sembra normale che un ragazzo cresca e si evolva. – ha però dichiarato in quell’occasione l’ex bambino prodigio, che ha poi aggiunto – Non so se indossare le lenti a contatto colorate o prendersi cura del viso equivalgano ad essersi rifatto”. Insomma, Cristian Imparato ha più volte negato di aver ricorso alla chirurgia plastica, vedremo se questa sera tornerà sull’argomento nello show della d’Urso.

