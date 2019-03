David e Cristina lasciano Uomini e donne/ Liti, baci e…

Uomini e donne torna in onda per il gran finale del trono over e con quelli che sono i “giovani” del programma. Dopo la questione Gemma Galgani e il tira e molla di Riccardo Guanieri e Roberta, adesso tocca a David e Cristina chiarire la loro situazione. I due si stanno conoscendo ormai da quattro mesi ma tutto è cambiato, almeno secondo la dama, quando il suo cavaliere ha avuto l’occasione di conoscere Ida Platano. Finalmente single la bresciana ha ingolosito il cavaliere che da quando è arrivato nel programma sembrava interessato a lei, e adesso? I due sono usciti insieme ma senza migliorare molto la situazione visto che Ida sembra ancora bloccata e Cristina è andata su tutte le furie. A quanto pare c’è qualcosa in lei che non convince al 100% David che così sembrava pronto a fare un passo indietro e interrompere la loro conoscenza ma tutto potrebbe cambiare proprio nella puntata di oggi del trono over.

DAVID E CRISTINA, LIETO FINE IN ARRIVO?

Secondo le ultime anticipazioni di Uomini e donne, a sconvolgere i piani e la sicurezza di David ci ha pensato proprio Cristina pronta a conoscere e sentire un altro uomo che ha chiesto il suo numero. Sarà questo a spingere David ad una reazione di gelosia e a dichiararsi a Cristina per fermare questa sua nuova conoscenza. Ci riuscirà? A spingere ancora una volta tutti alla verità e alla realtà dei loro intenti sarà Gianni Sperti. Toccherà all’opinionista dire la sua spingendo David a non fermarsi alle parole ma agire con i fatti per non perdere Cristina e sarà allora che lui non solo la bacerà ma si dirà disposto a lasciare il programma con lei per vivere il loro amore fuori dagli studi continuando la loro conoscenza in esclusiva. Cosa farà a quel punto Cristina? Darà davvero credito alle promesse del suo cavaliere? Lo scopriremo solo oggi pomeriggio visto che le anticipazioni di Uomini e donne si fermano qui, per adesso.

