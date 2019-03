Davide Lacerenza, chi è/ Ex compagno di Stefania Nobile: la storia dei conti gonfiati

Non esiste forse nessun uomo o marito al fianco di Stefania Nobile, conosciuta come figlia di Wanna Marchi e finita in carcere come la madre per l’accusa di truffa. All’epoca della detenzione in carcere conosce Davide Ivan Lacerenza, titolare di un bar di Milano, che diventerà il suo compagno di vita e infine anche datore di lavoro di madre e figlia. Uscita dalla prigione, la Marchi inizierà infatti a lavorare nel locale di Lacerenza come semplice cameriera, fra brioches e pulizia dei tavoli. E sarà lo stesso Lacerenza a finire nel mirino del gossip pochissimo tempo dopo, a causa di un’aggressione subita lo scorso settembre nella capitale della moda. Tutto documentato sui social del gestore, che in base al suo racconto ha parlato della colluttazione avvenuta con un ragazzo di colore, finito con il ferimento di Lacerenza a causa di alcuni cocci di bottiglia usati per colpirlo. Soccorso dal 118, Lacerenza non ha riportato alcuna ferita grave. Ed oggi? Superata la storia d’amore con la Nobile, Lacerenza ha trovato una nuova compagna di cui è innamoratissimo. Su Instagram spiccano le foto romantiche della coppia, sorridenti alle Maldive oppure nel ristorante dell’imprenditore, uniti anche da un buon bicchiere di rosso.

Davide Lacerenza e l’inchiesta di Panorama

Una cena per due a peso d’oro: sarà questo lo scandalo che farà finire Davide Lacerenza sotto ai riflettori mediatici nel 2009. Anni in cui è conosciuto anche come fidanzato di Stefania Nobile, attualmente trasferita in Albania per iniziare una nuova vita. In quel periodo iniziano a circolare infatti delle voci sul titolare del bar La Malmaison di Milano, grazie a un’inchiesta condotta dal settimanale Panorama sui conti gonfiati a tavola in alcune città italiane. Quattro tavoli e un giardino interessante, un ambiente in cui lusso ed eleganza spiccano. Ed a quanto pare anche il conto salato, dovuto alla materia prima scelta da Lacerenza. Una coppia infatti lamenta il costo di quasi mille euro per una cena fatta a San Valentino, ma secondo il titolare non c’è alcuna truffa. “Hanno mangiato scampi di Mazara che arrivano ancora vivi“, rivela infatti al settimanale. Ed a cui si aggiunge il caviale pregiato, gli scampi pagati a peso d’oro al mercato del fresco e molto altro ancora. A far lievitare il conto? Il vino. Alcune bottiglie infatti hanno un costo che si aggira attorno ai 1.800 euro.

