Elena Morali difende Scintilla dagli haters/”Ti auguro di innamorarti di una donna..”

Elena Morali e Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, sono sempre più uniti, innamorati e felici. I due, infatti, superata la piccola crisi scoppiata in seguito alla partecipazione di Elena all’Isola dei Famosi, sono tornati insieme e presto convoleranno a giuste nozze. L’ex pupa, infatti, che ha da poco festeggiato anche il milione di followers su Instagram, sogna di pronunciare il fatidico sì su una spiaggia esotica davanti a pochi parenti e amici. Un amore che è riuscito a superare problemi e che è diventato sempre più forte. Tuttavia, se da un lato i fans trovano che siano bellissimi insieme, dall’altro non mancano gli haters, convinti che un “uomo come Scintilla non possa essere fidanzato con una donna come Elena”. Parole che hanno letteralmente fatto infuriare Elena Morali che ha zittito l’utente in questione con un commento da applausi.

ELENA MORALI DIFENDE IL FIDANZATO SCINTILLA: LA REPLICA AGLI HATERS

Sempre molto presente sui social, Elena Morali, durante una diretta Instagram, ha dato la possibilità ai fans di rivolgerle qualche. Tra un complimento e una curiosità, non è mancato chi si è lasciato andare ad un commento infelice scrivendole di trovare ingiusto che “Uno come Scintilla” potesse essere riuscito a conquistare una donna come lei. Parole che non sono affatto piaciute all’ex pupa che ha prontamente replicato difendendo il suo fidanzato. “Che tristezza sapere che esistono sottospecie di uomini come te, che giudicano ancora per l’aspetto fisico. Ti auguro di innamorarti di una donna di 180 kg ma con un grande cuore e un grande carattere. Ricordati che la bellezza passa, l’animo no”, ha risposto Elena Morali ricevendo l’applauso virtuale di chi considera la sua storia d’amore con Scintilla bella, vera e sncera. Tra i due procede tutto a gonfie vele come fa intuire la Morali con una romantica dedica sui social: “Non c’è emozione più grande e bella che tornare a casa da te la sera o dopo un viaggio. Sei la mia pace interna e la mia felicità”.

