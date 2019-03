Eleonora Massara/ La regina delle Milf ospite da Barbara d’Urso (Pomeriggio 5)

Dopo Saranno Isolani e la mancata partecipazione all’Isola dei Famosi 2019, Eleonora Massara si elegge regina assoluta di tutte le Miss e le Milf. Quest’oggi nel frattempo, sarà anche ospite a Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso, per una lunga parentesi gossip di tutto rispetto. La donna, intervistata dal CorriereDelloSpettacolo.net, si è raccontata a tutto tondo, nonostante in molti la conoscano già per via della sua popolarità sui social. 100mila followers su Facebook e regina indiscussa della movida. 46 anni, tre gravidanze e un corpo in formissima. Oltre ad essere una web star Eleonora è anche imprenditrice. “Mi reputo la regina delle influencers nella mia categoria di età – racconta Eleonora – Credo che i Social siano l’investimento del futuro ed il punto di riferimento delle nuove generazioni. I social sono parte costante ed integrante della mia vita. Infatti sono sempre connessa e la mia attività sui social si sviluppa prevalentemente di notte”.

Eleonora Massara ospite di Pomeriggio 5

Eleonora Massara per un soffio, non è finita in Honduras partecipando all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi attualmente in onda. Il suo modo di comunicare nel frattempo, verrà svelato anche durante Pomeriggio 5 in onda oggi con Barbara d’Urso. Il suo pensiero comunque, appare molto chiaro: “Il mio messaggio è che ogni donna, che abbia pure superato i quaranta anni può, deve sentirsi bella e può conquistare il successo. Vorrei vivere di questo lavoro diventando la più importante influencer d’Italia come punto di riferimento per le donne mature che possono raggiungere il successo a qualsiasi età. Mi infastidisce la stupidità di coloro che non vivono una vita propria e coloro che si nascondono dietro a profili falsi e che non perdono occasione per tacere dimostrando la loro stupidità e pochezza”. E il suo “curriculum televisivo”, lo svela la diretta interessata: “Ho sfilato come modella a Detto Fatto. Sono stata testimone di nozze di Elisabetta Canalis nel promo del reality Le spose di Costantino con Costantino della Gherardesca. Sono anche comparsa in una puntata delle Iene come Miss over 40 a livello nazionale”.

