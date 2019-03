Francesco Caserta, padre di Michelino/ Paola Caruso “Mio figlio ha bisogno di te”

A Live, Non è la d’Urso, si parla di Paola Caruso che fa il suo ingresso in studio con suo figlio, Michele. “Da quando c’è lui la mia vita ha un senso” ammette subito l’ex Bonas di Avanti un Altro. Impossibile non parlare del papà, o presunto tale, Francesco Caserta, che non ha ancora incontrato il piccolo, nonostante Paola l’abbia contattato anche poco prima del parto. Subito dopo il parto, Paola aveva raccontato che “La cosa brutta del mio parto è stata ovviamente il padre. Gli ho dato l’opportunità di fare il papà, facendogli sapere che ero entrata in travaglio e che suo figlio stava nascendo. D’istinto lui ha detto ‘Sì, vengo’. Dopo tre ore, neanche lui ma un suo amico, mi ha mandato un messaggio dicendo che non poteva venire”. Ma nuove dichiarazioni su Caserta arrivano questa sera, proprio a Live, Non è la d’Urso da parte di Paola Caruso.

NUOVE DICHIARAZIONI DI PAOLA CARUSO SU FRANCESCO CASERTA

Ecco che Paola Caruso, a Live non è la d’Urso, ricorda quei momenti prima del parto. “Gli ho mandato un messaggio quando stava per partorire perché mi sembrava giusto, visto che è il padre. Ho messo dunque il suo nominativo, anche perché Michele ha diritto di avere un padre. – così spiega – Io ci ho provato e sono fiera di averlo fatto perché non voglio che lui possa dirmi un giorno che io non gli ho dato un padre. Io e Michelino siamo qua: se lui vuole fare il padre bene, altrimenti non obblighiamo nessuno. Stiamo bene anche da soli.” E mentre Paola Caruso continua a ribadire la sua versione, Francesco Caserta non propone la sua al pubblico e preferisce rimanere in silenzio. Lo farà dopo aver visto le immagini di questa sera su Canale 5?caserta

