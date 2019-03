Ines Trocchia a Pomeriggio 5/ Chi è? Single e alla ricerca di un fidanzato

Oggi a Pomeriggio 5, nella seconda fascia del programma, si parlerà di scandali e in studio, tra gli ospiti accomodati al ben noto salotto di Barbara d’Urso ci sarà anche la bella Ines Trocchia. Per chi non la conoscesse, Ines è una modella di Sports illustrated, ma in passato ha posato anche per GQ, Maxim e Playboy Romania. Sono tantissimi gli uomini pazzi di lei tanto che, in una recente intervista, ha ammesso di ricevere ogni giorno richieste e proposte a sfondo sessuale, talvolta davvero assurde: “Capita che mi scriva gente strana, c’è chi mi chiede le scarpe usate, chi vuole le mie mutandine. – ha ammesso nel corso della trasmissione I Lunatici, in onda su RadioDue – Poi ci sono quelli che vogliono farmi da schiavi, mi chiedono se possono venire a pulire casa mia e sono pronti anche a pagarmi.”.

INES TROCCHIA CERCA L’AMORE

Ines Trocchia è una bellissima modella, attualmente tra le più desiderate del web. Oggi, nello studio di Barbara d’Urso, sicuramente racconterà qualcosa in più sui richieste strane e particolari della sua quotidianità . Intanto, nel corso dell’intervista, la Trocchia ha anche svelato alcuni dettagli di quello che è invece il suo uomo ideale, quello che dichiara di non avere ancora incontrato. Per Ines, l’uomo dei sogni deve essere sicuro di sé e deve donare a lei altrettanta sicurezza senza essere troppo accondiscendente e quindi “sottone”. Chissà che non possa essere proprio Barbara d’Urso a trovarle un fidanzato, visto che al momento è single e in attesa dell’amore.

