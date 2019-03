Isola dei Famosi 2019/ Soleil provoca Luca: “vuoi venier a controllare?

Soleil Sorge continua a dettare le regole dell’Isola dei Famosi 2019. Nonostante sia sbarcata in Honduras in ritardo rispetto agli altri concorrenti, la Sorge che ha praticamente vinto quasi tutte le prove leader conquistando, così l’accesso alla finale del reality show, non ha ancora perso la grinta e l’energia. Decisa a portare a casa la vittoria, dopo aver mandato in nomination Luca Vismara e Marina La Rosa non cui non è mai riuscita a trovare un punto d’incontro, la Sorge sta continuando a provocare l’ex allievo di Amici che, dopo aver vinto la sfida al televoto con Paolo Brosio, nonostante la nomination, continua a sentire odore di finale. Le vecchie ruggini tra Soleil Sorge e Luca Vismara sono tornate a galla anche a Cayo Paloma dove i naufraghi trascorreranno la nuova settimana. L’episodio del Coccogate è tornato alla ribalta e Soleil, con l’aiuto della sua amica Sarah Altobello, non solo decide di aprire un cocco, ma lancia anche una provocazione a Luca dicendo: “vuoi venire a controllare? Questo è il rumore di un cocco mangiato!”.

ISOLA DEI FAMOSI 2019: LE CONFESSIONI DI STEFANO BETTARINI

Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni non conoscono ancora il loro destino. I due naufraghi sospesi dell’Isola dei Famosi 2019, infatti, scopriranno nella prossima puntata del reality show di canale 5 se potranno giocarsi la finale con gli altri naufraghi o se dovranno tornare a casa ad un passo dal traguardo. In attesa di scoprirlo, però, Stefano Bettarini si lascia andare ad una confessione. L’ex calciatore, infatti, ha rischiato di tornare a casa, esattamente come Kaspar Capparoni, nel momento in cui Paolo Brosio ha accettato di restare sull’Isola che non c’è. Il pubblico, però, attraverso il televoto, ha deciso di premiare i due naufraghi solitari. Superato i pericolo, Bettarini ammette che se fosse stato eliminato, non l’avrebbe presa affatto bene: “Arrivati a sto punto mi rodeva il sedere se rimaneva Paolo perché quest’Isola mi garbava finirla con te”, ha confessato Bettarini a Kaspar.

