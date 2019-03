Karina Cascella “opinionista” a Mattino5/ Lei ci prova sui social, tradirà la d’Urso?

Puntata difficile quella di oggi di Mattino 5 in cui Federica Panicucci ha deciso bene di tornare sullo scottante argomento della chirurgia estetica ma non per parlare di vip a caccia di notorietà o di persone pronte a cambiare il loro aspetto proprio per far parlare di sé, ma di persone vittime di sedicenti chirurghi. In studio Alessandro Cecchi Paone e Alda d’Eusanio continuo a sbraitare contro questi dottori che intervengono sulle donne che chiedono loro una mano senza la possibilità che ci siano ulteriori controlli o che qualcuno li punisca quando succedono alcuni scempi, Karina Cascella prova a fare l’opinionista a distanza, usando i social. Proprio mentre è ancora in onda la puntata, la bella napoletana ha pensato bene di dire la sua ribadendo il concetto che la chirurgia estetica va fatta a piccole dosi.

I COMMENTI DI KARINA CASCELLA A MATTINO 5

In particolare, lei stessa nei suoi video nelle storie dice: “Sto guardando Mattino 5 di queste donne dai volti deturpati dalla chirurgia estetica. Passiamo dal presupposto che dobbiamo essere coscienziose noi, la chirurgia se fatta bene e in maniera responsabile, può migliorare dei difetti e ci può aiutare ad essere più belle, a piccole dosi. Io sono la prima che si fa le punturine alle labbra ma come potete vedere sono molto piccole le dosi. Scegliete bene il dottore!“. Lei a quanto pare lo ha scelto bene tant’è che adesso, dopo quasi dieci anni dal suo intervento al seno dovrebbe presto cambiare le protesi e sicuramente si affiderà al suo dottore senza andare in giro a cercare altro. La voglia di Karina di dire la sua sui social anche a Mattino 5 ha spinto il pubblico a chiedere la sua presenza nello studio di Federica Panicucci, la Cascella alla fine cederà e tradirà la d’Urso?

