Killian, Raoul Ayrton Meyer JR, Julian, Aaron e Frida/ Chi sono i figli di Brigitte Nielsen

Chi sono i figli di Brigitte Nielsen? Stasera l’attrice sarà ospite a Live Non è la D’Urso, dove racconterà molte cose della sua vita e soprattutto della gioia di essere diventata nuovamente mamma. A 54 anni infatti ha dato alla luce una bambina nove mesi fa, sua prima femmina e quintogenita. Una gioia che verrà messa sotto la lente di ingrandimento dei tanti opinionisti che si mostreranno davanti a lei in delle enorme sfere. Una settimana fa fu attaccata Heather Parisi proprio per la scelta di avere un figlio in età adulta. Se ci furono delle critiche e degli attacchi alcuni però presero anche le sue parti dividendosi e creando dibattito. La conduttrice Barbara D’Urso ha sempre sostenuto la scelta di donne anche non più giovanissime che vogliono provare la splendida sensazione di diventare mamme. Per Brigitte Nielsen non era però la prima volta e per questo potrebbero scatenarsi ulteriori polemiche.

Brigitte Nielsen a “Live non è la D’Urso” con i suoi figli, scopriamo chi sono

Julian Winding e Killian Marcus Nielsen: I due figli maggiori di Brigitte Nielsen sono Julian Winding e Killian Marcus. Il primo è nato il 12 aprile del 1984 e ha oggi 34 anni, e suo padre è il musicista scandinavo Kasper Winding. Ha deciso di percorrere la strada del papà lavorando anche a diversi film come musicista. Sicuramente uno dei ruoli più noti per gli appassionati della settima arte è quello di performer nel capolavoro di Nicholas Winding Refn “The Neon Demon”. Killian Marcus invece è nato a Scottsdale in Arizona negli Stati Uniti d’America dalla storia con Mark Gastineau. Questi divenne noto al pubblico italiano quando nel 2011 fu protagonista de L’Isola dei Famosi. In televisione si parlò molto della pesante lite con Laerte Pappalardo. Una strada quella del “naufrago” che ha preso, proprio in questa stagione, il fratello minore Aaron. Da quel momento però Killian è un po’ sparito dallo schermo televisivo nostrano.

Aaron Nielsen e Raoul Ayrton Meyer JR: Tra i figli di Brigitte Nielsen più seguiti del momento c’è sicuramente Aaron Nielsen che sta vivendo una bella esperienza a L’Isola dei Famosi. Il ragazzo è nato il 19 aprile del 1993 in Svizzera dalla storia con Raoul Meyer. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata come modello, sfilando per marchi molto importanti come Armani, Colmar e Versace. Il ragazzo ha preso molto dalla mamma infatti è alto quasi due metri ed è biondo e bellissimo, anche per questo è molto gettonato nel suo campo. A 11 anni decise di seguire il padre a Milano dopo il divorzio dalla mamma, ma da un po’ di tempo vive in Spagna per motivi lavorativi. Raoul Ayrton Meyer Jr è nato il 21 maggio del 1995 negli Stati Uniti d’America sempre da Raoul. Di lui si sanno un po’ meno cose, ma le foto che si trovano in rete ci mostrano un ragazzo giovane, bello e pieno di voglia di vivere.

Frida Dessi: La piccolina Frida Dessi è la nuova arrivata, l’ultima figlia avuta da Brigitte appunto a 54 anni. Questa è nata dalla storia dell’attrice danese, naturalizzata italiana, con Mattia Dessi. È nata a Los Angeles e pesava 2.5 chilogrammi. Stasera sarà per la prima volta, in esclusiva europea, ospite a Live Non è La D’Urso. Nel 2005 la donna ha sposato l’ex operaio della Safilo di quindici anni più giovane di lei e dal loro amore nasce questa splendida bambina: “È stato un lungo percorso, ma ne valeva la pena. Non siamo mai stati tanto innamorati”.



