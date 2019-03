La porta rossa 2, ultima puntata/ Anticipazioni: Vanessa innamorata di Cagliostro

Mercoledì 20 marzo, in prima serata su Raidue, sesto ed ultimo appuntamento con La porta rossa 2, la fiction noir ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigos e interpretata da Lino Guanciale e Gabriella Pession che, dopo il successo della prima stagione, sono tornati ad indossare i panni di Leonardo Cagliostro, il commissario ucciso in un’operazione di polizia e che non ha ancora oltrepassato la famosa porta rossa e sua moglie Anna Mayer. Al centro della seconda stagione c’è la visione di Cagliostro che, al momento della nascita di sua figlia, l’ha vista in pericolo. Nell’ultima puntata, la piccola sparirà nel nulla e solo Leonardo saprà dove cercarla: riuscirà a salvarla? Leonardo, però, dovrà fare i conti anche con i sentimenti di Vanessa che, dopo essere stata in stretto contatto con lui, gli confesserà tutto il suo amore. L’ultima puntata, dunque, sarà ricca di colpi di scena, ma andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

LA PORTA ROSSA 2: L’INTERROGATORIO DI JONAS

Sarà un finale di stagione al cardiopalma quello de La porta rossa 2 che, dopo i numerosi colpi di scena delle precedenti puntate, non deluderà i teespettatori di Raidue. Nell’ultima puntata, Jonas sarà condotto in questura per essere sottoposto all’interrogatorio da parte delle forze dell’ordine. Jonas, però, si sentirà fortemente a disagio e in difficoltà avvertendo intorno a sè la presenza di Cagliostro. Stella e Paoletto, nel frattempo, continueranno ad indagare anche se tra loro non è ancora tornato il sereno. Per avere la serenità necessaria per le indagini, i due metteranno da parte tutti i rancori ritrovando la vecchia intesa che permetterà ai due poliziotti di scoprire un legame tra l’omicidio di Rambelli e quello di Brezigar. Sarà la svolta che stavano aspettando? Per Cagiostro, nel frattempo, i problemi non sono ancora finiti.

LA PORTA ROSSA 2: CAGLIOSTRO TRA VANESSA E SUA FIGLIA

Vanessa, dopo aver trascorso tantissimo tempo con Leonardo Cagliostro, si renderà conto di essere innamorata del commissario. La giovane medium deciderà così di confessare i propri sentimenti a Leonardo che, tuttavia, pur essendo grato a Vanessa per quanto ha fatto per lui, la rifiuterà. Vanessa, così, deciderà comunque di aiutarlo mettendosi nei guai. Nel frattempo, la visione di Cagliostro si concretizzerà. La bambina di Leonardo e Anna Mayer, infatti, sparirà nel nulla. Comincerà una corsa contro il tempo per portarla in salvo, ma salo Cagliostro saprà dove cercarla. Leonardo, infatti, come ha visto nella visione, sarà sicuro di trovare la sua bambina nell’ex fabbrica dove si recherà per salvarle la vita. Ci riuscirà?



