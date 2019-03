La porta rossa 3 si farà?/ Anticipazioni, Lino Guanciale: 3a stagione? Non sarebbe..”

La porta rossa 3 si farà? La fiction ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, dopo il boom di ascolti della prima stagione e il successo ottenuto con la seconda stagione che si conclude questa sera con la sesta ed ultima puntata che metterà a dura prova il commissario Leonardo Cagliostro che cercherà di salvare la vita di sua figlia, potrebbe tornare in onda con la terza stagione. Il condizionale è d’obbligo perchè l’annuncio ufficiale non c’è ma sia le dichiarazioni degli ideatori della serie che quelle dello stesso Lino Guanciale inducono a credere che la realizzazione di nuovi episodi sia possibile. Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, infatti, come scrive Tv Blog avrebbero già pensato a nuovi episodi rispetto a quelli attualmente in onda. Inoltre, anche in quel di Trieste dove sono state girate le prime due stagioni, sarebbero convinti che la fiction avrà un seguito.

LA PORTA ROSSA 3, LINO GUANCIALE: “NON SAREBBE MALE INDOSSARE ANCORA QUEL CAPPOTTO”

Dopo aver interpretato per due stagioni il commissario Leonardo Cagliostro, Lino Guanciale sarebbe pronto ad interpretare ancora il protagonista de La porta rossa. L’attore, nonostante i numerosi impegni, infatti, si è detto disponibile ad una terza stagione. Nell’intervista rilasciata ai microfoni di Tv Blog, dopo la conferenza stampa della seconda stagione, aveva aperto le porte alla possibilità di dare ancora una volta vita all’enigmatico personaggio: “L’ho sempre detto, per fare una terza stagione, deve esserci dietro un’idea-bomba. Il materiale ce n’è in questo caso ma il responso lo dà sempre chi guarda. A noi, è piaciuto molto questo lavoro. Non sarebbe un dispiacere indossare di nuovo quel cappotto…”. Disponibiità alla realizzazione de La porta rossa 3 anche da parte di Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction “questa storia non chiude tutti gli interrogativi e, quindi, non chiudiamo ad una terza stagione”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA