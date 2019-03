Live Non è la D’Urso/ Con Brigitte Nielsen, Wanna Marchi e Stefania Nobile (20 Marzo)

Dopo il successo ottenuto con la prima puntata che ha incollato davanti ai teleschermi 2.796.000 spettatori pari al 17.1% di share, mercoledì 20 marzo, in prima serata su canale 5, Barbara D’Urso conduce la seconda puntata di Live – Non è la D’Urso, la nuova scommessa televisiva targata Mediaset in cui, ogni settimana, la conduttrice incontra diversi personaggi del mondo dello spettacolo realizzando delle interviste esclusive. Dopo essere riuscita a riunire Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso che sono apparsi nuovamente insieme in televisione dopo quindi anni e aver accettato le scuse di Fabrizio Corona ospitandolo nella sua nuova casa, anche questa sera, Barbara D’Urso incontrerà tanti vip, pronti a raccontarsi a 360 gradi. Inoltre, esattamente come accaduto nel primo appuntamento, anche oggi, a Live – Non è la D’Urso ci sarà una grande esclusiva internazionale. Andiamo a scoprire tutti gli ospiti.

Brigitte Nielsen con tutta la famiglia

L’ospite internazionale della seconda puntata di Live – Non è la D’Urso sarà Brigitte Nielsen. L’attrice, diventata mamma a 54 anni di una bambina, arriverà dagi Stati Uniti con il marito e i figli per presentare al pubblico italiano la piccola Frida. Naturalmente, con loro non potrà esserci Aaron, il figlio della Nielsen ancora in Honduras come concorrente dell’Isola dei Famosi 2019. “E’ un’esclusiva mondiale giuro, perché non è mai stata ancora in televisione, soprattutto con la creaturella. Sto parlando di Brigitte Nielsen, che come sapete è diventata mamma a 54 anni. Mercoledì sarà con noi in diretta con tutta la famiglia, compresa la bambina. Viene dagli Stati Uniti apposta per voi, ne ha parlato tutto il mondo”, ha annunciato Barbara D’Urso che affronterà con l’attrice anche il tema della mataernità in tarda età.

Live – Non è la D’Urso: tutti gli ospiti della seconda puntata

La serata sarà animata anche da atri ospiti. Nello spazio due contro tutti, arriveranno Wanna Marchi e Stefania Nobile che risponderanno ale domande e ale provocazioni di altri ospiti di Barbara D’Urso. Spazio, poi, alla chirurgia plastica con la storia di Leo Blanco, un 22enne argentino che, pur di assomigliare al suo mito, Michael Jackson, si è sottoposto a 11 interventi chirurgici. Anche a Live – Non è la D’Urso, poi, ci sarà spazio per l’ex Bonas di Avanti un altro, Paola Caruso, diventata da poche settimane mamma del piccolo Michelino che sarà presentato per la prima volta in tv dopo il servizio esclusivo concesso al magazine ufficiale di Pomeriggio 5.



