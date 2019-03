Lorena Bianchetti/ Foto: “il primo viaggio di Estelle, è stato emozionante”

Lorena Bianchetti è diventata mamma per la prima volta lo scorso 5 marzo. La conduttrice di “A sua immagine”, dopo aver atteso tanto, è riuscita a realizzare il sogno di avere un figlio. A rendere felice Lorena Bianchetti è stata la piccola Estelle, frutto del suo amore con il marito Bernardo. Una gioia immensa per Lorena Bianchetti che, su Instagram, ha condiviso anche la felicità per il primo viaggio della sua bambina. “L’altro giorno, il primo viaggio di Estelle: Velletri, nella campagna dei castelli romani, nella casa in cui da piccolissima ho trascorso tante vacanze estive. È stato emozionante mostrarle i luoghi a cui sono affezionata, i posti in cui, come scrivo anche nel mio libro #unaguerrieradisarmata, ho iniziato a sognare!”, scrive la Lorena mamma che sta vivendo il periodo più bello della mia vita.

Lorena Bianchetti: “è una gioia difficile da spiegare a parole”

Per Lorena Bianchetti è un momento davvero bellissimo. Dopo aver vissuto i nove mesi della gravidanza continuando a lavorare, la conduttrice, dopo solo tre settimane, è tornata già a condurre la trasmissione di Raiuno “A sua immagine”. L’arrivo di Estelle, e prima ancora del marito Bernardo, è arrivato nel momento in cui Lorena Bianchetti aveva perso le speranze di poter avere una famiglia. E, invece, a vita ha donato un bellissimo regalo alla conduttrice che, dopo aver partorito, al settimanale Chi ha parlato della sua emozione: “Ciao a tutti! Siamo tornati a casa ormai già da qualche giorno e rientrare con Estelle è una gioia difficile da spiegare a parole. In questo periodo mi sono arrivati affetto e tantissimi messaggi da parte vostra. Vi ringrazio, vi abbraccio, uno ad uno e, tra una poppata e l’altra vi risponderò“, svela la conduttrice.





© RIPRODUZIONE RISERVATA