Nonna Peppa compie 116 anni/ Il segreto della sua longevità? “Mangiare poco e sano!”

Nonna Peppa compie 116 anni. Siamo a Poggio Imperiale, in Puglia. Si sta festeggiando alla grande, il compleanno di Maria Giuseppa Robucci (per tutti semplicemente “Peppa”), che proprio nella giornata di oggi spegne 116 candeline sulla sua speciale torta realizzata per l’occasione. Oltre alla gioia, anche un primato (più di uno!). Ed infatti è la più anziana donna in vita europea e la seconda al mondo. Ma i primati non finisco qui. È anche la terza persona più longeva di sempre nata in Italia (la quinta in Europa), dopo Emma Morano e Giuseppina Projetto. La super nonnina sprint è nata a Poggio Imperiale il 20 marzo 1903. Vedova ormai da moltissimo tempo, quando era più giovane gestiva il bar del paese, proprio al fianco del marito Nicola Nargiso, morto nel 1982. Ha avuto 5 figli: tre maschi e due femmine. Tra di loro anche suor Nicoletta delle Suore Sacramentine di Bergamo, che si è spostata presso la casa di riposo di San Severo per prestare assistenza alla madre, i 9 nipoti ed i 16 pronipoti.

Nonna Peppa compie 116 anni

Maria Giuseppa Robucci detta Peppa, nel 2003 ha compiuto 100 anni e per l’occasione, era stata invitata perfino in diretta su Rai1, per prendere parte alla trasmissione TV La Vita in Diretta. Molto avanti con l’età, ha anche avuto due ricoveri in ospedale parecchio importanti: uno nel 2014 quando a 111 anni è stata operata al femore (che si era rotto dopo una brutta caduta) e l’altra nel 2017 per via di una operazione al seno. Dal 2017 è socia onoraria dell’Associazione Italiana Risparmiatori. Nel 2012 è stata nominata sindaco onorario del Comune di Poggio Imperiale. Con musica e balli popolari nella serata di ieri, martedì 19 marzo si è celebrata una doppia festa: quella dell’onomastico ed anche il compleanno che sul calendario, cade proprio oggi, mercoledì 20 marzo. Ad organizzare il compleanno ci hanno pensato i parenti che hanno postato su Facebook foto e video ricordo. Sul segreto indiscusso della sua longevità ha le idee chiare: “Mangiare poco e sano, mai un bicchiere di vino e mai una sigaretta in bocca”.

