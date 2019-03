PAOLA CARUSO E MICHELINO/ Video, Barbara ha una sorpresa? (Live Non è la D’Urso)

Paola Caruso sarà un’altra dei grandi ospiti di Barbara D’Urso, conduttrice di Live – Non è la D’Urso, che andrà in onda mercoledì 22 marzo si Canale 5. L’ex Bonas di Avanti un Altro, dopo il video fatto per Domenica Live dopo la nascita del piccolo Michelino, tornerà da Barbara per presentare suo figlio a due settimane dal parto. Fin qui sembrerebbe una storia di maternità come tutte le altre, eppure la nascita di Michele è stata preceduta da non poche polemiche, a cominciare da quelle fatte dal suo papà, Francesco Caserta. Lui e Paola, infatti, si sono lasciati subito dopo la scoperta della gravidanza e, a quanto ha affermato l’ex bonas, il padre di suo figlio non è stato presente neppure al parto. Già prima della nascita del piccolo Paola Caruso e Francesco Caserta sono stati al centro di recriminazioni e attacchi in diretta Tv, nella maggior parte dei casi proprio a partire dai programmi di Barbara D’Urso. Il motivo della lite? L’insicurezza, da parte di Caserta, di essere effettivamente il padre del bambino. Cosa avrà da dire Paola Caruso in merito? Lo scopriremo presto…

L’annuncio della nascita…senza il papà

Che Paola Caruso stia attraversando un periodo difficile lo si era capito già dal video inviato a Barbara D’Urso durante una puntata di Domenica Live. Nel programma serale è probabile che Paola riprenderà l’argomento e spiegherà il motivo delle affermazioni pronunciate in quella clip che ha fatto il giro delle riviste e dei siti di gossip. Paola, infatti, è apparsa sì felice, ma con l’amaro negli occhi. Ha detto di star bene, di essersi innamorata di Michelino, che è la cosa più bella del mondo e di aver realizzato il suo più grande sogno, quello di diventare mamma. “La cosa brutta del mio parto è stata ovviamente il padre. Gli ho dato l’opportunità di fare il papà, facendogli sapere che ero entrata in travaglio e che suo figlio stava nascendo”, ha affermato la Caruso. Poi si rivolge a suo figlio e gli dice di aver fatto tutto il possibile per convincere il suo papà. Paola assicura a Michelino che si impegnerà per donargli una vita felice e una famiglia vera. È questo il messaggio d’amore che l’ex bonas sta portando con sé in questi giorni e che, probabilmente, riporterà anche a Live – Non è la D’Urso.

Paola Caruso ritrova sua madre?

Sempre attraverso le parole e i programmi di Barbara D’Urso Paola Caruso ha ricevuto un’altra importantissima ma, al tempo stesso, sconvolgente notizia. La Barbarella nazionale, infatti, ha rivelato a Paola, durante una puntata di Domenica Live, che una donna aveva contattato la redazione del programma sostenendo di essere la madre biologica della showgirl. Trentaquattro anni fa, infatti, Paola è rimasta da sola, senza la sua mamma, motivo per cui ora sembra decisissima a dare un futuro meraviglioso al suo bambino. Chi non ha avuto, sa cosa vuol dire sentire la mancanza di qualcosa. O, in questo caso, di qualcuno. La donna misteriosa avrebbe affermato di essere stata raggirata subito dopo il parto. Lei, infatti, non avrebbe mai dato Paola in adozione, se non fosse che le fu annunciata la morte della bambina che aveva appena dato alla luce. L’ex bonas si è presa un tempo di qualche settimana per vedere qualche foto della donna misteriosa e per leggere una lettera struggente inviatale dalla sua presunta madre. Parlerà anche di questo a Live – Non è la D’Urso?





