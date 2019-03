Soleil Sorge e Alessio Romagnoli fidanzati?/ Prima dell’Isola dei famosi…

Soleil Sorge innamorata e fidanzata prima dell’Isola dei Famosi 2019? Il settimanale Chi alza il velo su quella che è diventata ormai la possibile vincitrice di questa edizione del reality show di Canale 5 e su come la sua vita sentimentale sia ancora un po’ movimentata nonostante la sua “vacanza” in Honduras. La giovane è arrivata a Playa Uva e si è lasciata travolgere dalla passione e dai sentimenti per Jeremias Rodriguez con tanto di notti e baci hot sotto le stelle ma secondo il settimanale Chi sembra proprio che il suo cuore non fosse molto libero, almeno non del tutto visto che si vedeva con un altro ragazzo, il calciatore Alessio Romagnoli. Sembra che i due si vedessero e frequentassero, seppur da poco, prima della partenza di Soleil che poi ha deciso di iniziare comunque una storia con l’argentino.

SOLEIL FIDANZATA?

Jeremias Rodriguez non si è ancora sbilanciato parlando di un affetto sincero per lei ma non di amore mentre Soleil Sorge ha gli occhi a cuoricino quando si parla di lui. In mezzo ora spunta proprio ad Alessio Romagnoli visto che sulla rivista si legge: “Il cuore di Soleil Sorge, oggi legata a Jeremias Rodriguez, prima di partire per l’Isola batteva per uno dei calciatori più forti del campionato e della Nazionale, il difensore del Milan Alessio Romagnoli. Come avrà reagito lui alla scintilla scoccata tra Soleil e Jeremias?“. Il fatto è che Soleil non ha mai fatto riferimento ad una persona preziosa lasciata a casa e nemmeno il calciatore ha fatto riferimento alla sua possibile relazione con la Sorge, la verità verrà a galla al ritorno dell’ex corteggiatrice in Italia? Il gossip impazza e potrebbe arrivare in Honduras proprio come è successo a Riccardo Fogli e alla moglie Karin…

© RIPRODUZIONE RISERVATA