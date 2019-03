Stefania Nobile/ Video con Wanna Marchi rinnegherà il passato? (Live Non è la d’Urso)

Stefania Nobile, insieme alla mamma Wanna Marchi, sarà tra gli ospiti della seconda puntata di Live – Non è la d’Urso, in onda stasera nel prime time di Canale 5. Personaggio indubbiamente controverso, la donna si metterà a nudo al cospetto della padrona di casa Barbara d’Urso ma anche dei personaggi celati dietro le celebri sfere, replicando a questi ultimi. La Nobile fino alla fine non saprà chi ci sarà all’interno delle sfere né se le sue dichiarazioni saranno sostenute o contestate aspramente. Figlia e madre sono lontane da tempo dal piccolo schermo e in particolare da Mediaset e il loro sarà un ritorno molto atteso dopo la sonora esclusione di due anni fa dal reality l’Isola dei Famosi. Sulla sua pagina Instagram, intanto, ha dato l’appuntamento a questa sera: “Pronti???? Domani tassativo esserci”, ha commentato, in occasione della loro presenza a Live – Non è la d’Urso. C’è però che le ha fatto notare che proprio Carmelita in passato non è stata molto clemente con loro: “La d’Urso vi ha fatto a pezzi e voi andate da lei, senza ritegno”. La replica di Stefania non si è fatta attendere: “tutti ci hanno fatto a pezzi ma siamo intere”. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Stefania Nobile ricomincia dall’Albania

Lontani i tempi del carcere e delle sentenze per bancarotta fraudolenta e truffa aggravata, Stefania Nobile si è rifatta una vita in Albania. Ovviamente non poteva non portare con sé anche la sua mamma, che grazie alle proficue attività della figlia, può permettersi lussi e sfarzi lontana dal Paese che l’aveva condannata. Stefania, infatti, con l’aiuto dell’amico Davide Lacerenza, imprenditore milanese, ha aperto ben due locali notturni, la Gintoneria di Stefania. Uno è a Tirana, l’altro a Durazzo. Stefania ha ammesso, all’indomani delle inaugurazioni, avvenute lo scorso febbraio, di aver coronato un sogno che coltivava da quando era ragazzina. È questo il pensiero ricorrente nei video che la Nobile ha pubblicato sui suoi profili Facebook e Instagram, sempre attivissimi. Anche i clienti sembrano apprezzare, come dimostrano le numerose foto e gli altrettanti clip pubblicati sui social per mostrare le raffinate selezioni di champagne e le centinaia di bottiglie di gin che il locale offre ai suoi visitatori.

“Sono malata come la Marchesini”

Stefania Nobili, che tutti conoscono con l’atteggiamento impertinente e irriverente ereditato, forse, dalla madre, lotta segretamente con una brutta malattia, la stessa che ha colpito Anna Marchesini, l’artrite reumatoide. Si tratta di un’infiammazione delle articolazioni che, con il tempo, diventa cronica e colpisce mani, piedi e ginocchia. Al momento la patologia non ha una vera e propria cura, ma soltanto una serie di farmaci che consentono di tenerne sotto controllo l’avanzamento. “Faccio i conti con questa malattia da anni. Non è molto conosciuta ma, purtroppo, se n’è parlato molto di recente”, ha spiegato Stefania tempo fa al Maurizio Costanzo Show. “Quando ho sentito della sua morte (di Anna Marchesini, ndr) è stato per me un duro colpo perché mi è stata sbattuta in faccia ancora una volta la mia malattia. Non è facile, ma lotto”, ha proseguito. Accanto a lei c’è sempre sua madre, Wanna Marchi, che non ha mai fatto mistero delle difficoltà che la malattia e la detenzione hanno rappresentato per Stefania. “In carcere, se sei un caso mediatico, la tua patologia non vale niente”, ha affermato Stefania Nobile.





