Teresa Langella, Uomini e donne/ Oggi il nuovo singolo: “Con Andrea hai finto per…”

Teresa Langella torna sui social e non più per dire la sua su Andrea dal Corso e il suo comportamento durante il suo percorso a Uomini e donne ma per annunciare ai fan una novità importante. Proprio poco fa, su Instagram, la napoletana ha annunciato che oggi alle 14.00 uscirà il suo nuovo singolo e ha scritto: “Oggi alle 14.00 ci sarà la pubblicazione del mio nuovo singolo. Ragazzi sono super emozionata, voi siete pronti?”. E’ inutile dire che questo annuncio social ha diviso il pubblico di Uomini e donne e i suoi fan perché se da una parte ci sono tutti coloro che l’hanno seguita con affetto e amata e sono pronti ad appoggiarla in questo nuovo cammino, dall’altra c’è chi, invece, sputa veleno e lo fa nei commenti proprio sui suoi profili social, ma cos’è che ha fatto inalberare così gli haters o i fan di Uomini e donne?

TERESA LANGELLA LANCIA IL NUOVO SINGOLO MA…

Teresa Langella è sotto accusa proprio per via del lancio del suo nuovo singolo che proprio oggi, 20 marzo, dalle 14.00 sarà disponibile per coloro che potranno acquistarlo e questo ha spinto gran parte del pubblico ha inveire contro di lei. L’ex tronista di Uomini e donne è rea di aver usato il programma non per amore, altrimenti avrebbe scelto Antonio alla luce del loro percorso, ma proprio per voglia di visibilità e polemiche in attesa del momento propizio per il lancio del suo singolo. Forse davvero la carnefice di tutta questa storia è Teresa in vista del rilancio della sua carriera da cantante, o è stato Andrea Dal Corso a consegnarle su un piatto d’argento questa possibilità? I commenti si sprecano mentre Teresa rimane sulle sue e non risponde alle provocazioni. Chi avrà ragione? Lo scopriremo solo vivendo o ascoltando il nuovo singolo della Langella.

