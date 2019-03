The italian job/ Video, su Rete 4 il film con Mark Wahlberg (oggi, 20 marzo 2019)

The italian job va in onda questa sera, mercoledì 20 marzo, dalle ore 21.30 su Rete 4. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2003. Rappresenta il remake del film Un colpo all’italiana uscito nel 1969 e che veniva come principale protagonista Michael Caine. La sceneggiatura è stata rivista da Wayne Powers e Donna Powers mentre la casa produttrice che ha permesso questa realizzazione è la Paramount Pictures che si è anche occupata della distribuzione nelle sale cinematografiche e nel mercato dell’home video. La regia del film è stata affidata a F. Gary Gray, il montaggio è stato eseguito da Christopher Rouse, la scenografia porta la firma di Charles Wood mentre nel cast sono presenti Mark Wahlberg, Charlize Charlize Theron, Edward Norton, Seth Green, Jason Statham e Donald Sutherland.

Clicca qui per il trailer

The italian job, la trama del film

Andiamo a vedere la trama di The italian job. Un gruppo di rapinatori americani in possesso di tanta esperienza e soprattutto delle competenze necessarie, decide di mettere a segno un colpo milionario a Venezia in una banca dove è presente una cassaforte completamente piena di lingotti d’oro. Un vero e proprio colpo del secolo che viene messo in atto seguendo una tecnica tipicamente italiana ossia facendo sparire la refurtiva sotto il livello della superficie il che significa a Venezia sott’acqua. Una tecnica molto ingegnosa grazie alla quale riescono ad ottenere i risultati sperati ossia eludendo i tentativi delle forze dell’ordine di bloccare il colpo. I componenti della banda, così si dirigono verso il confine italiano ed in particolar modo quando si trovano sulle Alpi bloccano il furgone carico di lingotti d’oro per dividere tra di loro il bottino in maniera tale che ognuno possa prendere la propria strada e quindi soddisfare tutte le esigenze che aveva desiderato. Tuttavia proprio in questo momento uno dei componenti della banda di nome Steve decide di tradire tutti in particolare uccide un altro componente di nome Charlie mentre gli altri vengono gettati in un burrone all’interno dello stesso furgone mentre lui scappa via con l’intero bottino. Steve crede di aver ucciso le altre componenti della strada ma in realtà sono usciti miracolosamente a salvarsi. Il resto della banda rientra quindi negli Stati Uniti d’America con il solo obiettivo di riuscire a trovare Steve e mettere in atto la loro terribile vendetta. La loro lunga ricerca ha inizio incontrando la figlia di Charlie il cui nome è Stella la quale collabora con la polizia come esperta di cassaforte. I componenti della banda raccontano a Stella quanto successo al padre ed in particolare riescono a convincerla nell’unirsi a loro per cercare di rintracciare Steve le cui tracce portano alla città di Los Angeles. Le ricerche hanno buon esito in quanto l’uomo ha cambiato nome diventando una sorta di Milionario ereditario che vive in una lussuosa casa nei pressi delle colline di Hollywood. Il resto dei componenti della banda decide così di mettere in atto un piano grazie al quale riusciranno in effetti a recuperare il bottino perdutto mentre Steve dovrà fare i conti con alcuni esponenti della mafia ucraina con cui aveva un vecchio debito mai saldato.

Il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA