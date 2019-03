Uomini e Donne/ Nuova puntata tra risse e scene tagliate: ecco perché (Trono Over)

Oggi su Canale 5 torna in onda Uomini e Donne con una puntata ancora dedicata al trono Over. Ieri i abbiamo assistito a nuovi addii in studio, come quello di Michele e Claudia dopo un bellissimo inizio, ma anche tra il nuovo arrivato Alessandro e Luisa. La puntata di oggi riparte da Barbara De Santi e Roberto, la cui conoscenza continua tra alti e bassi. Come svelato dal vicolodellenews, dopo la dura lite che li ha visti protagonisti la scorsa settimana, i due hanno avuto modo di vedersi. La domenica Barbara è stata da lui per circa tre giorni durante i quali ammettono di essere stati benissimo. Oggi però Barbara si infastidisce di fronte ad alcuni comportamenti di Roberto che la lasciano un po’ interdetta, nulla che rovini però la loro conoscenza che, quindi, per il momento continua.

LA SCELTA DI MARIA DE FILIPPI

Stando però alle anticipazioni, la puntata del trono Over di Uomini e Donne sarà tagliata in più punti. Scoppierà infatti una dura lite tra Riccardo Guarnieri e David Scarantino, questo perché il primo avrebbe osato paragonare lui e Cristina a se stesso con Ida Platano. Da qui una discussione che si è poi trasformata in vera e propria rissa, che ha necessitato l’intervento in studio del buttafuori per sedare gli animi e allontanare i due cavalieri. Pare però che Maria De Filippi abbia annunciato subito che la scena sarebbe stata tagliata e, quindi, non mandata in onda. Quindi il pubblico di Uomini e Donne potrà soltanto leggerequeste anticipazioni senza, tuttavia, scoprire cosa sia realmente accaduto in studio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA