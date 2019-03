Wanna Marchi/ Al “due contro tutti” da Barbara d’Urso (Live Non è la d’Urso)

Wanna Marchi sarà oggi ospite della seconda puntata di Live – Non è la d’Urso, la trasmissione in onda nella prima serata di Canale 5 e condotta da “Carmelita” Barbara d’Urso. La Marchi tornerà sul piccolo schermo insieme alla figlia Stefania Nobile e, come da tradizione, sarà chiamata ad affrontare una sorta di “uno contro tutti”, replicando ai commenti dei personaggi (al momento misteriosi) che siederanno dentro le ormai celebri sfere. La condanna per bancarotta fraudolenta e truffa aggravata è ormai ben distante dalla vita di Wanna Marchi e di sua figlia Stefania Nobile. Ricordiamo che, negli anni ottanta, la Marchi era un personaggio televisivo piuttosto conosciuto al pubblico italiano per via delle sue televendite di prodotti dimagranti. Da lì è arrivato il successo: ha condotto il Wanna Marchi Show, dedicato a prodotti da lei sponsorizzati e ha introdotto al mondo della tv anche i figli Maurizio e Stefania Nobile. Forse non tutti sanno che, dopo le televendite, la Marchi arrivò anche in teatro, partecipando come attrice minore nella parodia I Promessi Sposi del trio comico Lopez, Marchesini e Solenghi. Anche il cinema la accoglie a braccia aperte, tant’è che recita nella pellicola Dio c’è, di Alfredo Archiero, accanto a Riccardo Rossi, Chiara Noschese e Roberto Benvenuti. Nel 2006 madre e figlia iniziano a combattere con la giustizia: riceveranno diverse condanne, salvo poi ottenere riduzioni, sospensioni della pena e semilibertà. La sua ultima apparizione risale al maggio 2018, quando Wanna, insieme a sua figlia, partecipa al programma di RTB Network Le grandi sorelle, dove segue e commenta in diretta le puntate del Grande Fratello.

La sua nuova vita

Lasciatesi alle spalle gli anni di carcere e le sentenze che le riguardano, Wanna Marchi e sua figlia si sono trasferite in Albania, dove vivono una nuova vita grazie ai locali di Stefania, uno a Tirana e uno a Durazzo, la Gintoneria di Stefania. Si tratta di due locali notturni, inaugurati lo scorso febbraio, dallo stile radical chic curato in ogni dettaglio dall’amico della Nobili, Davide Lacerenza, noto imprenditore milanese. Grazie a questa attività Wanna Marchi, che aveva affermato, in occasione della presunta partecipazione all’Isola dei Famosi, di aver bisogno di lavorare, mamma e figlia possono condurre una vita piuttosto agiata, fatta di lusso, ricche selezioni di champagne e centinaia di bottiglie di gin. Le due vivono in Albania da luglio 2018, anche se i locali sono attivi solo da febbraio scorso. Nonostante l’apertura relativamente recente, sui social impazzano le foto che ritraggono clienti intenti a sciabolare champagne o a mangiare frutti di mare crudi, oltre che scatti delle stesse Wanna Marchi e Stefania Nobili.





