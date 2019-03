Alessandro Bigatti/ Video, “Ha qualche santo in paradiso” (MasterChef Italia 8)

Alessandro Bigatti è stato eletto come uno dei personaggi più fortunati nella storia di MasterChef Italia 8. Infatti nell’ultima puntata, nonostante non abbia brillato con i suoi piatti, è riuscito a salvarsi ancora una volta dall’eliminazione. Dopo una Mistery box in cui gli aspiranti chef hanno dovuto migliorare il piatto presentato ai Live Cooking, Alessandro ha dovuto preparare una torta nuziale alla francese. Grazie alla torta scelta per lui da Valeria – vincitrice della Mistery Box – Alessandro supera la prova convincendo il maestro Iginio Massari. Per la prova in esterna al Centro Sportivo Pio XI di Roma, Alessandro ha fatto parte della brigata blu, insieme a Federico, Loretta e Gilberto. La loro squadra però viene sconfitta dalla brigata rossa e per Alessandro e compagni è tempo di affrontare il Pressure Test.

Alessandro Bigatti salvato dallo chef Cannavacciulo

Il Pressure Test consisteva nel preparare tre piatti di pasta. Alessandro è riuscito a raggiungere la balconata dopo il secondo step. L’aspirante chef è stato salvato da Antonino Cannavacciuolo che vede in lui qualcosa di particolare. Bruno Barbieri, invece, ha espresso un parere nettamente discordante con quello dei colleghi: per lui Alessandro ha sbagliato il tempo di cottura. Cannavacciulo ammira le doti creative e la spinta emozionale che Alessandro è in grado di dare con i suoi piatti, invece Barbieri ne sottolinea l’effettiva mancanza tecnica in cucina. Il popolo del web sembra stare dalla parte dello chef Barbieri: “Alessandro è il più grande mistero di #MasterChefIt: non ha mai azzeccato un piatto, non è mai finito tra i migliori di una Mistery e non ha mai vinto un Invention. Eppure è ancora lì, assurdo” e “Sospetto che Alessandro abbia qualche santo in paradiso fra i giudici. Non si può presentare una pasta in bianco acquosa e non essere eliminati. Oppure quest’anno l’obiettivo del programma è mostrare che un incapace può arrivare in finale”.

