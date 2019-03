Alessia Prete e Matteo Gentili, è finita!/ Barbara d’Urso li farà riconciliare?

Alessia Prete e Matteo Gentili hanno ufficialmente messo un punto definitivo alla loro storia d’amore. Proprio l’ex gieffina, ha deciso di scrivere un messaggio pubblico indirizzato agli estimatori, comunicando la loro decisione finale. “Buongiorno a tutti, dopo giorni di caos io e Matteo abbiamo avuto un confronto”, esordisce la torinese tra le Instagram Stories. “Nell’ultimo mese abbiamo fatto entrambi degli sbagli dettati dalla rabbia e dalla delusione. Purtroppo in preda all’Istinto abbiamo causato tutto questo caos mediatico. Questo ci è dispiaciuto tantissimo ma evidenzia un grande problema di comunicazione di base fra noi”, ha continuato. Alcuni giorni addietro, Alessia e Matteo si sono incontrati faccia a faccia, lontani dalle telecamere dei programmi televisivi: “Qualche giorno fa ci siamo affrontati senza filtri e siamo giunti allo conclusione che vediamo le cose più importanti della vita in maniera differente”. Proprio per questo motivo, non possono continuare a farsi del male: “perciò abbiamo deciso di mettere un punto FELICE alla nostra storia, in ricordo di tutti i momenti straordinari passati insieme”.

Alessia Prete e Matteo Gentili, è finita: l’annuncio ufficiale

“Vi ringraziamo di cuore per tutto l’affetto e l’amore che ci avete dimostrato, siete stati fenomenali – ha continuato Alessia Prete nel suo messaggio che ufficializza la rottura con Matteo Gentili. – Tanti bei ricordi li porteremo nel cuore grazie a ogni singolo giorno che ci avete dedicato”. In ultimo, la torinese ha concluso: “Questo è il nostro punto felice. Vi abbracciamo forte. Alessia e Matteo”. Qualche giorno fa, il calciatore aveva riacceso le speranze degli estimatori, con delle dichiarazioni che lasciavano intravedere uno spiraglio: Raggiunto da Isa&Chia, aveva raccontato anche lui, di attenderla per un confronto privato: “Quando tornerà dalle vacanze vedremo se ci riparleremo, se ci rivedremo e come si evolveranno le cose tra noi, ma al momento mi sento meglio così”. L’incontro tra Alessia e Matteo c’è stato ma purtroppo, la coppia non è riuscita a rimettere insieme i cocchi di un vaso già fin troppo crepato. Barbara d’Urso ne parlerà oggi durante Pomeriggio 5? Vedremo…

