Amadeus conduttore del Festival di Sanremo 2020?/ Lo spoiler di Fiorello in radio…

Amadeus potrebbe ricevere il riconoscimento che a Fabrizio Frizzi è stato sempre negato ovvero quello di calcare l’importante palco del Festival di Sanremo 2020. Si è parlato di questo molto spesso negli ultimi due mesi e per questo non si capisce bene se Fiorello abbia preso la palla al balzo per cavalcare il tormentone del momento o sappia qualcosa che i comuni mortali ancora non sanno, fatto sta che proprio in radio il siciliano ha lanciato Amadeus alla conduzione della kermesse canora il prossimo anno. Durante la puntata del Rosario della sera, su Radio Deejay, Fiorello aveva Ghali come ospite e proprio quest’ultimo ha rivelato di non essere un fruitore del Festival e così il siciliano lo ha subito incalzato: “Non l’hai mai visto? L’anno prossimo probabilmente anzi sicuramente sarà presentato dal mio amico Amadeus, quindi ti tocca”.

AMADEUS ALLA CONDUZIONE DI SANREMO 2020?

Per alcuni si è trattato di una provocazione mentre per altri si è trattato di un vero e proprio spoiler alla luce del fatto che il nome di Amadeus, così come quello di Carlo Conti, risultano in lizza per la conduzione della prossima edizione se non ci sarà un terzo capitolo firmato Claudio Baglioni. Amadeus ha sicuramente la preparazione giusta per affrontare un evento come il Festival di Sanremo e non solo perché è un animale da palcoscenico sempre garbato e in grado di risolvere anche gli imprevisti più curiosi, ma anche per la sua preparazione musicale e la sua competenza. Addirittura nei giorni scorsi anche Dagospia aveva fatto il suo nome lanciando l’ipotesi della doppia conduzione al fianco di Carlo Conti per festeggiare i 70 anni della kermess. Sarà davvero una corsa a due o da dietro potrebbe addirittura farsi importante l’ipotesi di avere una donna, magari Mara Venier, alla conduzione dopo il successo di Domenica In e il suo ritorno in Rai?

