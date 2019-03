Amici 18/ Giordana al settimo cielo, pace tra Tish e Alberto: web in delirio!

In attesa dello speciale di sabato, ultimo prima dell’inizio del serale, i ragazzi di Amici 18 continuano a prepararsi. Ricordiamo che la puntata di sabato è già stata registrata ed ha svelato non solo l’ultimo allievo ad essere riuscito a conquistare il serale ma anche la formazione delle due squadre, Bianca e Blu. Intanto, Giuliano Peparini continua ad incontrare uno dopo l’altro, i ragazzi che hanno conquistato il serale. Vincenzo si dice felicissimo di lavorare con lui: “Per me è davvero un onore perché l’ho sempre seguita e seguendo Amici ho visto i suoi lavori, quadri, quindi per me lavorare con te è davvero un onore”. Peparini, da canto suo, ammette che è pronto a preparare delle cose davvero molto belle e gli consiglia di tenersi pronto anche delle variazioni di classico.

PACE TRA TISH E ALBERTO, WEB IN DELIRIO

Anche Giordana è felicissima di incontrare e lavorare con Giuliano Peparini che, da parte sua, si complimenta per le grandi capacità interpretative della cantante, che replica: “Sono onorata di conoscerti, ti stimo davvero tantissimo. Io è dall’inizio che volevo entrare ad Amici – ammette la cantante – era già un po’ di tempo che ci provavo, quindi è stato bellissimo entrare e prendere la maglia del serale… non ci credevo! Per me non è stato proprio facile.” Di certo la parentesi che più è piaciuta al pubblico di Amici 18 è quella che visto finalmente la riappacificazione tra Tish e Alberto, sancita da un lungo abbraccio e parole di affetto. Una scena che ha scatenato il web!

© RIPRODUZIONE RISERVATA