Anna Tatangelo/ “Ho sempre avuto 30 anni. Prima mi criticavo sempre, ora…”

Alla vigilia del tour che, dopo la data zero in programma il 30 marzo a Castelraimondo (MC), debutta il 2 aprile a Roma, Anna Tatangelo si racconta ai microfoni del settimanale Grazia mettendosi a nudo come donna. Nonostante sia ancora giovanissima, la cantante ha fatto tantissime esperienze rispetto alle sue coetanee. Oltre ad essere diventata famosa quando aveva appena 15 anni, la Tatangelo convive da anni con Gigi D’Alessio ed è diventata mamma di Andrea quando aveva solo 23 anni. «Ho sempre avuto 30 anni. Anche quando ne avevo 15. Sono nata 30enne», confessa a Grazia. L’ultimo anno è stato particolarmente importante per la Tatangelo che, dopo la crisi, è tornata con Gigi D’Alessio ed è anche tornata sul palco del Festival di Sanremo con la canzone Le nostre anime di notte che, in molti, hanno considerato un racconto autobiografico: «Al primo ascolto è facile trovare il riferimento a noi, in realtà parla di due persone che si sono lasciate e che si ritrovano occhi negli occhi, senza nascondigli. Il finale non c’è». E aggiunge: «ho capito che la solitudine aiuta, non è sempre una brutta parola. Ho anche superato la paura di dormire da sola».

ANNA TATANGELO: “HO SEMPRE AVUTO REGOLE, OGGI DA MAMMA LE APPREZZO”

Classe 1987, rispetto a tanti colleghi che stanno conoscendo il successo solo ora, Anna Tatangelo ha già un curriculum pieno di premi e riconoscimenti. Proprio la lunga esperienza la fa sentire distante da Achille Lauro che ha riarrangiato la sua canzone Ragazza di periferia: «È come se ci fossero due generazioni tra noi. D’altronde il primo Sanremo io l’ho fatto a 15 anni, lui a 29. All’epoca non esistevano i social, lui nasce da internet. È un bel confronto, il nostro, anche se poi siamo entrambi “di periferia”». Nela lunga intervista rilasciata a Grazia, la cantante ha parlato anche della sua famiglia. «La mia famiglia è sempre stata piena di regole. Mia sorella, a 28 anni, se usciva, poteva rientrare al massimo a mezzanotte e mezza. Io non sono mai andata in gita con la scuola» – racconta la compagna di Gigi D’Alessio che oggi apprezza tutto ciò che le hanno insegnato i genitori – «quelle regole me le sono ritrovate sulla pelle. Le apprezzo soprattutto adesso che ho un figlio». Infine, superati i 30 anni, Anna Tatangelo rivela di aver finamente imparato una lezione importante: «Che bisogna vivere giorno per giorno. Anche sul lavoro. Prima mi criticavo in continuazione, oggi appena partono le note e canto, me la godo».

