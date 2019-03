Ascolti TV mercoledì 20 marzo/ Live, Non è la d’Urso “tiene botta”: Carmelita al top

Eccoci come ogni giovedì mattina, per segnalare l’andamento degli ascolti TV di ieri, mercoledì 20 marzo 2019. Come è andata la seconda puntata di Live – Non è la d’Urso? Il programma condotto dalla nostra ruspante Carmelita Nazionale, cala un poco con gli ascolti ma resiste ugualmente bene. Ieri del resto, la concorrenza era proprio agguerrita. Ad avere la meglio, ci ha pensato la prima rete di Casa Rai, trasmettendo il film dal titolo “Si accettano miracoli” del 2015 di (e con) Alessandro Siani. La pellicola ha concluso con 3.295.000 telespettatori, share 14,4%. Proseguendo con la Rai, la seconda rete ha trasmesso l’ultima attesissima puntata della seconda stagione de La Porta Rossa, serie TV con protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession. La fiction ha registrato un ottimo risultato concludendo con: 2.807.000 telespettatori, share 12,4%. Terminiamo la parentesi Rai con la terza rete. Il nuovo appuntamento con Chi l’ha visto? in onda con Federica Sciarelli è stato visionato da 2.130.000 spettatori pari ad uno share del 9.9% (presentazione di 8 minuti: 1.448.000 – 5.5%).

Ascolti TV mercoledì 20 marzo: Live Non è la d’Urso “tiene botta”

Dopo gli ascolti TV Rai di ieri, mercoledì 20 marzo 2019, spostiamoci su Mediaset. Quali sono i dati auditel che ha conquistato Barbara d’Urso con la sua seconda puntata di Live – Non è la d’Urso? La nostra Carmelita ha concluso con 2.331.000 telespettatori, share 14%. Su Italia 1 invece, il film Deadpool ha registrato un netto di 1.617.000 telespettatori, share 7,2%. In ultimo su Rete4, la pellicola dal titolo The Italian Job ha registrato un netto di 1.071.000 telespettatori, share 4,9%. Per quanto riguarda gli ascolti TV delle altre reti minori, su La7 Atlantide – Speciale Ilaria Alpi ha registrato 474.000 telespettatori, share 2%. Su Tv8 il film dal titolo Notte brava a Las Vegas è stato visto da 424.000 telespettatori, share 1,8%. In ultimo su Nove, Leaving Neverland – Seconda parte ha registrato 400.000 telespettatori, share 1,8%. La scorsa settimana, il programma serale di Barbara d’Urso, aveva debuttato con 2.796.000 telespettatori pari al 17.13% di share.

© RIPRODUZIONE RISERVATA