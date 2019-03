Ballando con le stelle 2019/ Sandro Mayer, il suo posto rimane “vacante”, ecco perché

La nuova edizione di Ballando con le stelle 2019, sta riscaldando i motori in attesa di partire ufficialmente sabato 30 marzo nella prima serata della rete ammiraglia di Casa Rai. Secondo le indiscrezioni di Blogo, il posto a bordo campo che fino alla scorsa edizione era stato occupato da Sandro Mayer, resterà vagante. “Il team capitanato da Milly Carlucci ha infatti deciso di non sostituire Sandro Mayer con un altro commentatore a bordo campo fisso per tutta la durata del programma. Vedremo quindi nel corso delle puntate dello show tersicoreo del sabato di Rai1, una serie di commentatori, principalmente giornalisti, che affiancheranno Roberta Bruzzone nel commentare le gesta dei 13 concorrenti di Ballando con le stelle 2019”, si legge su TVBlog. A quanto pare, non ci sarà nessuna presenza fissa anche se nella prima settimana, sarà presente il giornalista del TG1 Alberto Matano. Nel corso dei successivi appuntamenti, si avvicenderanno una serie di giornalisti, sia televisivi che della stampa, ma nessuna presenza fissa dopo Mayer scomparso lo scorso 30 novembre.

Ballando con le stelle, le ultime news in attesa dell’inizio

Di recente, tra le pagine di Chi, è stata intervistata Milly Carlucci che, naturalmente, ha parlato della nuova edizione di Ballando con le Stelle in partenza. La conduttrice, ha svelato anche di non avere ricevuto alcuna risposta da parte di Maria De Filippi dopo il suo invito di ospitarla come ballerina per una notte: “Purtroppo non ho ricevuto risposta. Poteva essere una cosa molto carina, divertente e che avrebbe messo a tacere certe chiacchiere su inimicizie e inesistenti rivalità. Peccato”. Durante l’intervista, Milly ha anche svelato quale sia la difficoltà più grande dello show: “La difficoltà più grande? Trovare persone che non abbiano già fatto reality e in un paese piccolo come il nostro, mi creda, non è semplice come pensare. Nessun veto, ma il bello di Ballando con le Stelle è far conoscere anche l’emotività dei concorrenti e se hanno già avuto modo di mostrarla e raccontarla altrove, che gusto c’è a ripetersi?”.

