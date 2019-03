Belen Rodriguez/ Tra Stefano De Martino e Bruno Cerella sceglie lui!

Per chi batte il cuore di Belen Rodriguez? La showgirl è davvero innamorata o nel suo cuore c’è spazio solo per il figlio Santiago? La vita di Belen continua ad essere avvolta dal mistero nonostante il mondo del gossip continui ad occuparsi di lei. Da settimane, infatti, si parla solo del ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino, ma ad oggi, non c’è nessuna certezza che ciò sia avvenuto. Il conduttore di Made in Sud, infatti, ha più volte parlato di semplice affetto nei confronti del’ex moglie mentre Belen continua a non commentare. La showgirl, però, è stata anche accostata al cestista Bruno Cerella dopo che il settimanale Diva e Donna ha pubblicato le foto di una cena che i due si sarebbero concessi in compagnia delle rispettive mamme. Nessun bacio tra Belen e Cerella, ma semplici gesti d’affetto. Tra i due, però, sembra che Belen abbia scelto un altro uomo.

BELEN RODRIGUEZ SCEGLIE PAOLO RUFFINI CON IL RITORNO DI COLORADO

Mentre Cecilia Rodriguez fa il tifo per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la showgirl argentina sceglie Paolo Ruffini. “Per me il ritorno di fiamma non esiste. È come quando si rompe un bicchiere, puoi provare a rimettere insieme i pezzi ma non sarà mai come prima. Però mai dire mai…Comunque se Belen è felice io lo sono per lei. E poi Stefano è il papà di Santiago. Nel caso la famiglia potesse riunirsi sarei contenta. Basta che non facciano scelte avventate…Se vogliono tornare insieme perché hanno bisogno l’uno dell’altra e lo fanno anche per il bene del loro figlioletto io non posso far altro che appoggiarli”, ha dichiarato Cecilia a Nuovo Tv. Più che al ritorno di fiamma con De Martino, però, Belen, in questo periodo, sta pensando solo a Paolo Ruffini con cui tornerà presto in onda con la nuova edizione di Colorado. La showgirl, infatti, di fronte ai vari gossip sulla propria vita privata, risponde pubblicando una foto promozionale di Colorado scrivendo: “stiamo tornando”.





