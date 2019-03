Che Dio ci aiuti 6 si farà?/ Anticipazioni: 6a stagione in onda non prima di 2 anni

Che Dio ci aiuti 6 si farà? La quinta stagione della fiction interpretata, tra gli altri, da Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi e Cristiano Caccamo, si congederà dal pubblico questa sera con la decima ed ultima puntata che metterà a posto tutti i pezzi. I fans, però, si chiedono se la Rai deciderà di puntare ancora sulla fiction realizzando la sesta stagione. L’annuncio ufficiale ancora non c’è, ma non sembrano esserci molti dubbi sulla realizzazione di Che Dio ci aiuti 6. Tutto merito degli ascolti portati a casa con le nuove puntate. Nonostante l’addio di Lino Guanciale che ha lasciato l’amaro in bocca ai fans, la fiction, dopo aver incollato davanti ai teleschermi 6.458.000 telespettatori con la prima puntata, nei successivi appuntamenti ha portato a casa una media di 5 milioni di telespettatori. Ascolti che confermano l’affetto del pubblico nei confronti della fiction a cui la Rai difficilmente rinuncerà.

CHE DIO CI AIUTI 6: TUTTO DIPENDE DAGLI IMPEGNI DI ELENA SOFIA RICCI

Per vedere le puntate di Che Dio ci aiuti 6, tuttavia, il pubblico di Raiuno dovrà aspettare diverso tempo. Elena Sofia Ricci che interpreta Suor Angela sin dalla prima puntata, infatti, pur non volendo rinunciare al suo personaggio, prima di tornare ad indossare l’abito religioso, è attesa da numerosi impegni come ha spiegato la stessa attrice a Tv, Sorrisi e Canzoni: “Per i prossimi due anni sono impegnatissima! Però è anche vero che dal personaggio di suor Angela non riesco proprio a separarmi…”. Prima del ritorno di Che Dio ci aiuti, dunque, potrebbero passare anche due anni. I fans, dunque, dovranno aspettare almeno due anni. L’unica certezza, però, è la decisione di Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction, di puntare ancora su Che dio ci aiuti: “Una serie che affronta i temi e i problemi della quotidianità, i rapporti fra le generazioni, il mondo giovanile e le incertezze della crescita, con lo sguardo volto a una soluzione che sia accogliente e positiva, una scelta in linea con la fiction di servizio pubblico e la sua ispirazione generalista”. Il convento degli Angeli Custodi, dunque, dopo la chiusura di questa sera, riaprirà i battenti tra qualche tempo.

