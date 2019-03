Flavia Vento all’Isola dei Famosi?/ “Dovevo andare, ma…”

Flavia Vento è stata molto vicina dal diventare una protagonista all‘Isola dei Famosi. Un’indiscrezione che racconta la stessa showgirl quando il reality è ormai arrivato a un passo dalla finale. Sarebbe potuta entrare nel gruppo delle Polene dopo l’incidente tra il Divino Otelma e Francesca Cipriani. L’idea della produzione era quella di ravvivare il programma, dandogli un cambio di passo anche grazie all’arrivo di concorrenti già noti al pubblico in questo contesto. A Nuovo Tv Flavia Vento ha spiegato: “Sarei dovuta andare in Honduras, ma alla fine ho dovuto dire di no per la paura dell’aereo. Non me la sentivo di affrontare un viaggio così lungo”. La donna però ha voluto raccontare un po’ le sue impressioni da fuori: “Non mi sarei trattenuta dal dire due paroline a Marina La Rosa. La vedo fare la maestrina e non sopporto chi come lei pensa di fare il capo e vuole comandare a ogni costo. Il mio preferito era Paolo Brosio, sono finita all’ospedale per il suo stesso problema. Anche i mosquitos sono uno dei motivi che mi hanno spinto a rinunciare a questa avventura”.

Flavia Vento all’Isola dei Famosi? La “storia” con Biagio D’Anelli

E se l’aereo fosse stata solo una scusa di Flavia Vento per dire no all’Isola dei Famosi? In molti infatti pensano che lei stia cullando una tenera storia d’amore con Biagio D’Anelli, ex di Emanuela Tittocchia e spesso ospite nel salottino di Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso. Proprio nel programma contenitore di Canale 5 si è parlato di questo flirt, col ragazzo che non ha negato la voglia di conoscere meglio Flavia Vento, facendole addirittura una sorpresa a San Valentino. Per molti da quel momento i due avrebbero iniziato a frequentarsi anche se al momento non c’è niente di certo tranne una tenera simpatia reciproca che sembra strizzare l’occhio all’amore. E non è da escludere che anche questo sia tra i motivi che hanno condotto la bella Flavia a prendere questa decisione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA