Gilberto Neirotti/ Video, bocciato da Iginio Massari (MasterChef Italia 8)

Nell’ultima puntata di Masterchef Italia, Gilberto Neirotti ha rischiato di lasciare la celebre cucina. Nella prima prova, la Mistery Box, Gilberto e gli altri aspiranti chef hanno dovuto preparare nuovamente il piatto portato ai Live Cooking. A finire tra i migliori dei migliori c’è anche quello di Gilberto, ma a vincere è Valeria che conquista un grande vantaggio per l’Invention Test. Valeria, avendo la possibilità di scegliere la tipologia di torta da preparare per sé e per i suoi avversari, non perde l’occasione di mettere in difficoltà Gilberto assegnandogli la torta all’italiana. Il giovane dimentica ingredienti, sbaglia la crema pasticcera e tartassa il Maestro Iginio Massari di domande: “Ma è un po’ sordo?”, chiede ad Antonino Cannavacciulo, quando non ottiene subito risposta dal Maestro. Alla fine tra le torte peggiori c’è anche quella di Gilberto: “A me viene da piangere a guardare questo dolce. Ci sono tre dolci diversi. L’uomo del bello non è mai sazio a sufficiente, qui mi stanco prima di assaggiare. A livello di masticazione ci siamo, la crema pasticciera fa pena”, sono le dure parole di Massari. Gilberto però si salva per un pelo, a lasciare la cucina di MasterChef è Salvatore.

Gilberto Neirotti supera il Pressure Test

Nell’esterna al Centro Sportivo Pio XI di Roma, Gilberto ha l’occasione di guidare una delle due brigate e dimostra quanto vale. Ma la prova si rivela più difficile del previsto e la sua squadra viene sconfitta, finendo direttamente al Pressure Test. Alessandro, Loretta, Gilberto e Federico devono cucinare tre piatti di pasta: la Cacio e pepe in vescica di maiale di Chef Riccardo Camanini, il Rigatone pomodoro e mozzarella di Chef Cristoforo Trapani e il godurioso “Strapazzo”, stecco di carbonara, di Chef Barbara Agosti. Nel primo step a fare il lavoro più simile all’originale è Gilberto, che quindi sale in balconata: “Che prova!! Una delle più strane e divertenti… Idea particolare, mai avrei pensato di preparare una cacio e pepe in vescica”, ha commentato il ragazzo su Instagram.

