Giuseppe Lavecchia/ Video, “Pazzesco che sia ancora dentro” (MasterChef Italia 8)

La nona puntata di MasterChef Italia 8 è stata piena di soddisfazioni per Giuseppe Lavecchia. Sotto la Mystery Box i concorrenti hanno trovato una targa con impresso il nome del piatto portato ai Live Cooking col quale hanno ottenuto il grembiule. Ora dovranno preparare di nuovo quel piatto ma renderlo ancora più speciale: “Ho fatto un impasto senza glutine e ho fatto la pelle del pesce croccante”, rivela Giuseppe a Giorgio Locatelli. Lo chef risponde con ironia: “Bravo, facciamo una raccolta firme: salviamo la pelle del pesce”. Per quanto riguarda l’Invention Test di pasticceria, invece, Giuseppe è stato agevolato da Valeria che gli ha assegnato la torta nuziale alla francese. La sua torta ha trovato l’approvazione del Maestro Iginio Massari: “Esteticamente siamo nei limiti. Il taglio è morbido, scende abbastanza bene. La farcitura è regolare, quasi quasi mi viene la tentazione di dirti bravo. L’hai fatta seriamente o ti se sbagliato? Sei riuscito a cavartela mica male”, sentenzia il maestro. Anche Bruno Barbieri assaggia la torta di Giuseppe: “Questa torta è buonissima”. “Forse sto tirando fuori un po’ di grinta perché ne ho da vendere”, risponde l’aspirante chef.

Giuseppe Lavecchia divide i social

Per la prova in esterna al Centro Sportivo Pio XI di Roma, Giuseppe, insieme a Guido e Gloria, ha fatto parte della brigata rossa capitanata da Valeria. La squadra si è aggiudicata la vittoria, evitando la prova finale del Pressure Test. Sui social, però, sono in molti a esprimere

il loro disappunto per la presenza di Giuseppe nella cucina di MasterChef Italia 8: “Com’è possibile che Salvatore sia fuori e Giuseppe dentro?”, “Pazzesco che nei 7 di #MasterChefIt ci siano Alessandro e Giuseppe e non Federico e Salvatore, che praticamente ha sbagliato solo la torta in tutta l’edizione. E’ un programma di cucina, non una soap” e “Non posso accettare che Salvatore e altri siano usciti e Giuseppe e Alessandro siano ancora dentro”, hanno twittato alcuni utenti. Non manca chi difende Giuseppe e il suo lavoro: “Comunque leggo cose cattive su Giuseppe, del tipo “come fa a stare ancora lì”. Raga ma proprio lui poverino è un pezzo di pane, non ha mai goduto delle sconfitte altrui, e non penso sia così scarso dato che ha ricevuto complimenti da IGINIO MASSACRI”.

