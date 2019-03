Gloria Clama/ Video: “Mi spiace apparire dura e antipatica” (MasterChef Italia 8)

L’avventura di Gloria Clama a MasterChef Italia è stata un crescendo di emozioni e di successi. Nell’ultima puntata la mulettista udinese è stata messa dura prova dall’Invention Test di Pasticceria, che ha visto il ritorno del Maestro Iginio Massari. Valeria, che ha vinto la prima prova della Mistery Box, ha assegnato a Gloria la torta all’italiana. Gloria è andata in crisi durante la preparazione della crema, scoppiando in pianto, ma nonostante tutto la sua torta ha convinto l’esigente palato di Massari. “Sono riuscita lo stesso a concludere la prova, ma sicuramente non come avrei voluto… maledetta ansia da prestazione… non potete immaginare come mi sono sentita davanti al Maestro della pasticceria Iginio Massari, posso solo confermare che è una persona squisita e davvero un gran signore”, ha scritto Gloria su Instagram al termine della puntata. L’aspirante chef non ha rinunciato a un momento di autocritica: “Mi spiace di apparire dura e antipatica… ma non sempre ciò che appare a prima vista è la realtà. Sicuramente io sono molto dura e critica con me stessa e in questa prova me ne sono accorta… anche troppo”.

Gloria e Valeria una coppia che funziona

La prova in esterna si è svolta al Centro Sportivo Pio XI di Roma, con vista sulla Cupola di San Pietro. Valeria, che ha trionfato anche nell’Invenzione Test, sceglie i membri della propria brigata: Giuseppe, Guido e Gloria. Nonostante qualche difficoltà a comunicare, la brigata rossa la prova viene conclusa egregiamente e tutti i piatti vengono serviti. “E anche questa prova esterna l’abbiamo vinta… grande lavoro di squadra anche se con qualche battibecco maschile”, ha commentato Gloria su Instagram. I fan di MasterChef hanno apprezzato la collaborazione tra Gloria e Valeria: “Una bella prova! Molto divertente! Tu e Valeria siete la prova che l’unione tra donne funziona e come! Brave!”, ha scritto un utente. Gloria Clama, per la sua grinta e i suoi numerosi successi in cucina, sembra destinata ad arrivare in finale: riuscirà a conquistare lo chef anglosassone Marco Pierre White che valuterà i piatti nella decima puntata di MasterChef Italia 8?

