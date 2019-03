Isola dei Famosi 2019/ Kaspar, Luca e Stefano contro Soleil: accuse e forti critiche

Per le ultime settimane all’Isola dei Famosi, i naufraghi rimasti in gioco si sono trasferiti a Cayo Paloma che è “l’isola per eccellenza”. E infatti la felicità dei concorrenti è davvero tanta. È soprattutto Luca Vismara a dirsi felicissimo di questa novità “È questa la vera isola, sono davvero in pace. Questa settimana voglio pensare soltanto al mio benessere”. Eppure Soleil Sorge è carichissima e pronta a strutturare al meglio anche la nuova isola in quanto leader. Non tutto il gruppo però apprezza la sua prospettiva, come Luca che proprio non sopporta il modo di fare di Soleil e lo ammette in confessionale. “Non è un mistero che Soleil non mi stia simpatica, cioè davvero zero. È una delle persone più antipatiche che abbia mai trovato in vita mia.” E di certo, Luca non è l’unico al quale la Sorge stia ben poco simpatica.

TUTTI CONTRO SOLEIL SORGE

Sull’Isola che non c’è, Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini pensano a chi possa essere diventato il nuovo leader e chi sia invece andato in nomination. Sono convinti che, qualora fosse Aaron leader, Soleil sia in nomination; viceversa lo sarebbero Luca e Marina (ed è questa la realtà dei fatti). In confessionale, Kaspar spera davvero che Soleil sia al televoto: “Io spero che sia finita la pacchia per lei, che venga a confrontarsi con il pubblico finalmente e con i suoi compagni, che sono convinto che la nomineranno, mi ci gioco tutto che lei sia stata nominata dai suoi compagni se non è diventata leader. – e conclude – Qui bisogna sopravvivere, con le proprie foirze e la propria volontà d’animo e bisogna andare avanti.”

