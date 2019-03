Loretta Rizzotti/ Amata dal pubblico, basterà per vincere? (Masterchef Italia 2019)

Loretta Rizzotti è tra i protagonisti di Masterchef Italia 2019 e anche stasera proverà a portare avanti il suo percorso. È impensabile che una concorrente tanto forte quanto lei si perda in un bicchier d’acqua così. Con il giusto impegno, un po’ di concentrazione ed un pizzico di umiltà non c’è sicuramente niente che possa fermare l’architetto del pavese. Loretta è una concorrente capace di stupire e convincere i giudici e finora si è distinta per il suo track record perfetto. Nella puntata di giovedì 14 marzo però ci sono stati un po’ troppi intoppi. Il suo pregio principale è la precisione, la capacità di ricreare e dare un tocco di personalità e creatività a tutti i piatti che prepara, anche ai grandi classici. I difetti sono l’impulsività e la scarsa umiltà. Ha pesato molto nella puntata del 14 marzo l’atteggiamento scarsamente autocritico dimostrato verso il maestro dei dolci Iginio Massari. Loretta però è tra i concorrenti dai quali più ci si può aspettare il massimo e se corregge di poco la rotta il suo futuro a Masterchef potrebbe davvero rivelarsi ottimo.

Loretta Rizzotti, Masterchef Italia 2019: lo chef che ha vinto più prove

Loretta Rizzotti, architetto 51enne di Rivanazzano Terme in provincia di Pavia, è la concorrente che, in assoluto, ha vinto il maggior numero di prove a Masterchef Italia 2019. Il percorso dentro Masterchef è partito bene sin dall’inizio, quando ha preparato durante le selezioni il petto d’anatra glassato e caramellato con lo scalogno aromatizzato e le chips di zucca. Si inizia con la prova della Mistery Box a tema di ricordi. Nello specifico, il focus della prova è riprendere la stessa pietanza preparata alle selezioni rivisitando il piatto per dimostrare il miglioramento e il livello raggiunto nella competizione. Loretta ripropone l’anatra e i giudici scelgono il suo piatto per l’assaggio. Locatelli rimane piacevolmente colpito dalla prova di Loretta, le fa i complimenti ma non vince la prova che andrà invece a Valeria. La vincitrice della Mistery Box assegna agli altri concorrenti i piatti da preparare durante l’Invention Test con comparsa a sorpresa di Iginio Massari. La pietanza da cucinare è ovviamente un dessert con una serie di opzioni a disposizione nel tema torte. A Loretta viene assegnata la torta all’americana, considerata l’opzioni peggiore e più difficile da preparare. Non c’è niente da fare per Loretta la cui torta viene bocciata brutalmente dal maestro Iginio Massari. Anziché accettare gli errori commessi e il conseguente commento negativo dei giudici Loretta risponde lamentandosi dei giudizi ricevuti. Sostiene, infatti, che il maestro non abbia affatto tenuto conto delle difficoltà nel preparare la torta dolce a lei assegnato.

La risposta dei giudici non è però positiva. Fortunatamente però non è Loretta a dover lasciare la cucina di Masterchef Italia 2019 e si salva per un pelo nonostante abbia preparato davvero una pessima torta. La prova in esterna stavolta si svolge a Roma presso il Centro Sportivo Pio XI e Loretta viene messa nella squadra Blu con Federico, Gilberto e Alessandro. La scelta del Capitano di squadra ricade su Gilberto. Il menù da preparare per gli sportivi religiosi è “crema di zucca con pane d’orzo, quaglie ripiene con cipolle caramellate”. La squadra di Loretta non riesce a strappare la vittoria che, anche stavolta, va a Valeria e al suo team. I Blu finiscono al Pressure Test. Alla prima manche devono replicare la celebre pasta cacio e pepe dello chef Riccardo Camanini. La pasta di Loretta, stavolta, risulta appena possibile e i giudici sono convinti che potesse fare molto meglio. Loretta passa alla seconda fase del Pressure Test e stavolta il piatto è un altro primo, i rigatoni conditi con il pomodoro e la mozzarella, ricetta di un grande chef stellato, Cristoforo Trapani. Anche in questa manche il piatto di Loretta è poco convincente. Loretta e Federico finiscono alla terza fase del Pressure Test. Il piatto da cucinare è una “carbonara da passeggio dorata e fritta” di Barbara Agosti, chef del ristorante Eggs della Capitale. Loretta cuoce bene la pasta e si salva causando l’eliminazione di Federico, uno tra i favoriti del programma.



