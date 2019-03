Luca Daffrè/ Uomini e Donne: L’ex tentatore si dichiara, la sua decisione finale

Luca Daffrè dopo Temptation Island, è tornato nella corte della Queen, per partecipare come corteggiatore al trono classico di Uomini e Donne. Il ragazzo tutto muscoli non è arrivato di sua volontà ma è stato chiamato da Angela Nasti, nuova tronista interessata a conoscerlo meglio. Durante l’ultima registrazione del programma, Luca si è finalmente dichiarato per una delle due, nonostante all’inizio abbia voluto conoscerle entrambe per “tastare” il terreno. Intervistato tra le pagine del Magazine del dating show, ha confidato di sentirsi più libero e motivato di farsi conoscere rispetto al passato: “Non sono ancora in grado di fare una scelta, ma per rispondere alle critiche di chi mi accusa di voler creare un personaggio, se fosse così avrei scelto la strada più facile”. Poi ha detto la sua riguardo entrambe le troniste, vedendo colpito da due aspetti nettamente differenti tra loro: “Penso che Angela sia molto bella, sensuale e giocherellona. Di Giulia mi ha colpito la personalità”.

Luca Daffrè a cuore aperto: la sua preferenza

Luca Daffrè ha poi raccontato di avere ancora paura dei pregiudizi scaturiti dalla sua decisione di tornare in televisione come corteggiatore del trono classico di Uomini e Donne. “Purtroppo la mia fisicità mi ha sempre marchiato. Ma avere un bel visino non significa essere persone con un doppio fine”. E per quanto riguarda il suo passato sentimentale, ha raccontato di essere sempre stato un disastro. “Di rapporti importanti ne ho avuti solo due. Con il tempo ho capito che anche se credevo di essere innamorato, non era così. Credo di non aver mai scoperto che cosa significhi amare. In coppia ho sofferto ma molto più spesso ho fatto soffrire”. Al termine della sua intervista tra le pagine del Magazine, si è comunque descritto come un ragazzo molto dolce e sensibile, in grado di ascoltare parecchio. Nel corso della sua chiacchierata con la rivista, aveva già una preferenza per una delle due ragazze ed infatti, proprio durante l’ultima registrazione si è dichiarato per Angela Nasti. Vedremo come procederà tra di loro con il passare del tempo!

