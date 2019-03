Luigi Mastroianni e Irene Capuano/ Uomini e donne, video: “Non sono innamorato!”

Luigi Mastroianni e la sua Irene saranno ospiti nella nuova puntata del trono classico di Uomini e donne, la prima della settimana dedicata ai giovani del programma. I nuovi tronisti vanno avanti con le loro esterne ma le dichiarazioni del loro predecessore, ovvero Luigi Mastroianni, sono destinate a far discutere e, comunque, faranno saltare dalla sedia lo storico opinionista del programma, Gianni Sperti. Oggi in studio i fan vedranno Luigi Mastroianni e Irene Capuano entrare in studio uno dopo l’altro e non insieme mano nella mano e questo terrà già in ansia i fan fino a che proprio il tronista non rivelerà quello che sta succedendo tra di loro in queste prime settimane insieme: “Provo un sentimento che non so spiegare ma che non è amore, io sono stato innamorato e so come ci si sente”. Clicca qui per vedere il video del momento.

IL VIDEO DEL MOMENTO

Alcuni gli fanno notare che le sensazioni potrebbero essere diverse rispetto a quelle a lui note ma Gianni Sperti ci va giù pesante insinuando che si tratti di qualcosa di diverso: “Forse te la stai facendo andare bene e non l’hai scelta con il cuore”. Il video anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e donne rivela momenti un po’ di tensione in studio proprio per via delle rivelazioni di Luigi Mastroianni che poi continua: “Sono stato innamorato e so che sono una persona lenta, per innamorarmi ho bisogno di vivere una persona nella quotidianità”. Irene ascolta attenta e senza sorriso sul volto ma il video (che potete vedere cliccando qui) non mostra la sua reazione e nemmeno le parole che ha usato in risposta al suo neo fidanzato o alle polemiche e i dubbi sollevati da Gianni Sperti. Cosa diranno di lui gli altri presenti in studio? Lo scopriremo solo durante la puntata di oggi pomeriggio.

