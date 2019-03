Manuel Galiano/ Uomini e Donne: prima si dichiara per Giulia, poi litiga con Giulio..

Manuel Galiano si dichiara per Giulia Cavaglià. Dopo aver fatto diverse esterne con Angela Nasti e aver ritrovato Giulia che aveva conosciuto nella vita vera qualche tempo fa, Manuel ha deciso di seguire il suo cuore e continuare il suo percorso da corteggiatore con la Cavaglià. “Non sono arrabbiato perché Angela non mi ha portato in esterna, ma perché non mi ha dato la possibilità di avere un confronto. Inizialmente sono sceso per Angela perché mi piace e non posso negare che mi piaccia, ma non posso mentire a me stesso perché con Giulia sto bene. Con lei sto tranquillissimo, non mi sento mai sotto esame” – spiega Manuel Galiano che, poi, rivolgendosi direttamente ad Angela aggiunge – “Ti sto dicendo che mi piace più Giulia di te”. La Nasti incassa il colpo e volta pagina. Giulia, invece, apprezza le parole di Manuel. “Con Manuel sono tranquillissima, come se stessi con lui da sei mesi”, dice Giulia dopo aver visto la loro esterna. Per Galiano, però, il percorso non sarà tranquillissimo. La presenza di Giulio, infatti, scatena subito le scintille in studio.

MANUEL GALIANO: SCINTILLE CON IL RIVALE GIULIO

Alla corte di Giulia Cavaglià c’è Giulio, ex giocatore di basket che non ha perso tempo nel dichiararsi per lei. La tronista non nasconde il suo interesse nei confronti di Giulio ammettendo di fare fatica a trattenersi essendo molto attratta fisicamente da lui. “Con Manuel mi sembra di essere già alla sesta esterna e, forse, per me questa cosa mi sembra anche troppo perché per come sono fatta io, le cose devi darmele con il contagocce. Io non ho un prototipo, ma Giulio mi ha travolto. Con lui faccio proprio fatica a trattenermi. Mi ha lasciata un attimo sconvolta, ma potrebbe anche essere che cambia tutto nel giro di pochi giorni”, spiega la Cavaglià. Tra i due corteggiatori, poi, scoppiano scintille. Giulio punta il dito contro Manuel considerandolo un fenomeno. “Mi sta antipatico a pelle“, dice Giulio – “non ti arrabbiare che sei brutto”, aggiunge. “Guarda questo idiota” – replica Manuel che poi, tornando sull’interesse di Giulia per il rivale aggiunge – “E’ normale che lei provi attrazione fisica nei suoi confronti anche perché non lo conosce. Mi infastidisce il suo atteggiamento”. Da parte sua, invece, Giulio è pronto a conquistare il cuore di Giulia sfidando Manuel che, forse, al momento, è un passo avanti rispetto a lui. “Si piacciono. Io sono qua per farle cambiare idea, ma mi sembra di aver fatto un bel passo nei suoi confronti decidendo di dichiararmi subito e di non uscire neanche con Angela“, conclude Giulio.





