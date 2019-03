Marco Maddaloni lutto: è morta la nonna/ Si ritira dall’Isola dei Famosi 2019?

Un grave lutto colpisce uno dei concorrenti più apprezzati di questa edizione dell’Isola dei Famosi. È delle ultime ore la notizia di una terribile perdita per Marco Maddaloni e tutta la sua famiglia: la nonna paterna è infatti venuta a mancare. A comunicarlo è un messaggio di Clemente Russo, marito di Laura – sorella di Marco – e quindi cognato dell’isolano pubblicato su Instagram, che recita “Mi stringo al dolore di O” Maè, ovvero il grande maestro di vita, di sport e di Judo Gianni Maddaloni, mio suocero, per aver perso una delle persone più care della sua vita: sua madre”. Gianni Maddaloni, per chi non lo sapesse, è noto maestro e campione di judo nonché il fondatore di una nota palestra nel cuore di Scampia, nota per aver sottratto molti giovani alla camorra. È lui a confermare la notizia con un commovente messaggio.

MARCO MADDALONI LASCIA L’ISOLA DEI FAMOSI?

Il messaggio di Giovanni Maddaloni recita: “Mamma mia non c’e più, la mia vita colei che mi ha generato e andata da nostro Signore lasciando in me i suoi insegnamenti, la sua dignità, l’onestà, l’altruismo, la perseveranza, l’audacia. Credo che tu, mamma mia, abbia scelto di andare via il 19 a san Giuseppe non per caso ma per raggiungere papà e Peppino tuo figlio nel giorno giusto. Proteggimi dalle cattiverie del mondo. Un giorno ci rivedremo. Giovanni” È cosa certa che la notizia della morte di sua nonna sia già stata comunicata a Marco Maddaloni che si trova in Honduras come concorrente dell’Isola dei Famosi. Sarà da capire se il campione di judo deciderà di ritirarsi per stare vicino alla sua famiglia in un momento così doloroso oppure di rimanere, facendosi forza anche per sua nonna.





